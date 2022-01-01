Росія цілу добу обстрілювала Миколаївщину: зруйнований 21 об'єкт інфраструктури

Росія цілу добу обстрілювала Миколаївщину: зруйнований 21 об'єкт інфраструктури
21 об'єкт інфраструктури на Миколаївщині росіяни зруйнували упродовж доби. Під обстрілами перебував обласний центр та населенні пункти Нечаяне і Біла Криниця. Є загиблі.

Про це повідомляють у пресслужбі МВС України.

Внаслідок ударів пошкоджені 16 приватних житлових будинків, багатоквартирний будинок, три магазини, господарська споруда, шість одиниць сільгосптехніки та чотири вантажівки.

Поліція документує наслідки воєнних злочинів, вчинених російськими військами та допомагає потерпілим. За кожним фактом розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, розслідування яких триває.

Разом із тим, співробітники поліції відпрацювали 732 повідомлення, що надійшли від громадян.

Більшість із них стосувались воєнних злочинів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Миколаївщина, обстріли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія цілу добу обстрілювала Миколаївщину: зруйнований 21 об'єкт інфраструктури
Сьогодні, 13:10
У будинку дитини в Луцьку облаштовують укриття. ФОТО
Сьогодні, 12:50
На Волині неповнолітній мопедист влетів в Audi: його госпіталізували
Сьогодні, 12:40
У Луцьку затримали нетверезого водія. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Ремонт газових мереж у віртуальній реальності: на базі «Волиньгазу» відкрили освітній простір
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загиблі мирні жителі Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загиблі мирні жителі
06 липень, 12:04
Росія обстріляла Миколаївщину: є руйнування Росія обстріляла Миколаївщину: є руйнування
05 липень, 12:39
Росія обстріляла Миколаївщину: є загиблі серед мирного населення Росія обстріляла Миколаївщину: є загиблі серед мирного населення
24 червень, 12:21
На Донбасі окупанти обстріляли 18 населених пунктів: є загиблі та поранені На Донбасі окупанти обстріляли 18 населених пунктів: є загиблі та поранені
04 липень, 13:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія цілу добу обстрілювала Миколаївщину: зруйнований 21 об'єкт інфраструктури
Сьогодні, 13:10
 0
У будинку дитини в Луцьку облаштовують укриття. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
На Волині неповнолітній мопедист влетів в Audi: його госпіталізували
Сьогодні, 12:40
 0
У Луцьку затримали нетверезого водія. ФОТО
Сьогодні, 12:18
 0
Ремонт газових мереж у віртуальній реальності: на базі «Волиньгазу» відкрили освітній простір
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8