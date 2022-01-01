Росія цілу добу обстрілювала Миколаївщину: зруйнований 21 об'єкт інфраструктури

21 об'єкт інфраструктури на Миколаївщині росіяни зруйнували упродовж доби. Під обстрілами перебував обласний центр та населенні пункти Нечаяне і Біла Криниця. Є загиблі.Про це повідомляють у пресслужбі МВС України.Внаслідок ударів пошкоджені 16 приватних житлових будинків, багатоквартирний будинок, три магазини, господарська споруда, шість одиниць сільгосптехніки та чотири вантажівки.Поліція документує наслідки воєнних злочинів, вчинених російськими військами та допомагає потерпілим. За кожним фактом розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, розслідування яких триває.Разом із тим, співробітники поліції відпрацювали 732 повідомлення, що надійшли від громадян.Більшість із них стосувались воєнних злочинів.