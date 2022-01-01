За добу на Волині розселили майже 80 переселенців

За добу на Волині розселили майже 80 переселенців
Вчора, 6 липня 2022 року, на Волині розселили 78 внутрішніх переселенців.

Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.

Загалом в області прийняли 69 тис. 794 вимушено-евакуйованих осіб.

Статус ВПО мають 60 тис. 183 громадяни з інших регіонів. Це становить 42 тис. 114 сімей, у яких 18 тис. 800 – діти.

В області є понад 4 тисячі вільних місць для поселення та 40 тисяч місць – резерв для можливої евакуації.

При ОВА цілодобово працює гаряча лінія для розміщення переміщених осіб.

"Тож якщо вам потрібне тимчасове житло або ви можете його запропонувати, телефонуйте за номером: 066 65 709 15", - кажуть в ОВА.

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Теги: переселенці, Волинь
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