За добу на Волині розселили майже 80 переселенців
Сьогодні, 13:33
Вчора, 6 липня 2022 року, на Волині розселили 78 внутрішніх переселенців.
Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
Загалом в області прийняли 69 тис. 794 вимушено-евакуйованих осіб.
Статус ВПО мають 60 тис. 183 громадяни з інших регіонів. Це становить 42 тис. 114 сімей, у яких 18 тис. 800 – діти.
В області є понад 4 тисячі вільних місць для поселення та 40 тисяч місць – резерв для можливої евакуації.
При ОВА цілодобово працює гаряча лінія для розміщення переміщених осіб.
"Тож якщо вам потрібне тимчасове житло або ви можете його запропонувати, телефонуйте за номером: 066 65 709 15", - кажуть в ОВА.
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Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
Загалом в області прийняли 69 тис. 794 вимушено-евакуйованих осіб.
Статус ВПО мають 60 тис. 183 громадяни з інших регіонів. Це становить 42 тис. 114 сімей, у яких 18 тис. 800 – діти.
В області є понад 4 тисячі вільних місць для поселення та 40 тисяч місць – резерв для можливої евакуації.
При ОВА цілодобово працює гаряча лінія для розміщення переміщених осіб.
"Тож якщо вам потрібне тимчасове житло або ви можете його запропонувати, телефонуйте за номером: 066 65 709 15", - кажуть в ОВА.
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