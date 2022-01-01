У Луцьку затримали неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення

Вчора ввечері, 6 липня, під час патрулювання міста Луцька поліцейські помітили мотоцикл Forte FT 150, який рухався без державного номерного знаку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні зупинили транспортний засіб, а під час спілкування з керманичем, встановили, що він неповнолітній і не має права керування таким транспортним засобом.На 16-річного хлопця склали адміністративний матеріал за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) та ч. 6 ст. 121 (Експлуатація транспортного засобу без номерного знака) КУпАП."Для керування мопедами, скутерами та мотоциклами обов’язково потрібно отримувати посвідчення водія категорії А, А1. Дбайте про власну безпеку та дотримуйтеся ПДР!" - наголошують у патрульній поліції.