У Луцьку затримали неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення

У Луцьку затримали неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення
Вчора ввечері, 6 липня, під час патрулювання міста Луцька поліцейські помітили мотоцикл Forte FT 150, який рухався без державного номерного знаку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні зупинили транспортний засіб, а під час спілкування з керманичем, встановили, що він неповнолітній і не має права керування таким транспортним засобом.

На 16-річного хлопця склали адміністративний матеріал за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) та ч. 6 ст. 121 (Експлуатація транспортного засобу без номерного знака) КУпАП.

"Для керування мопедами, скутерами та мотоциклами обов’язково потрібно отримувати посвідчення водія категорії А, А1. Дбайте про власну безпеку та дотримуйтеся ПДР!" - наголошують у патрульній поліції.

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Теги: Волинь, Луцьк, мотоцикліст
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