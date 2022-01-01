В «Дії» – нове опитування





Про це на своїй сторінці в соцмережі Михайло Федоров.



Оскільки процес декомунізації активізувався, актуальним постало питання, що робити з частиною монумента, який вважається найвищою скульптурою в Європі. У українців питають, що робити з щитом, на якому досі видно герб СРСР.



Варіантів відповіді є декілька:



- Залишити, як є.



- Зняти герб СРСР та залишити щит чистим. Після перемоги буде проведено конкурс та обрано, що там розмістити.



- Замінити на тризуб.



На цей час в опитуванні взяли участь вже практично 49 тисяч українців.



“Опитування триватиме два тижні. Продовжуємо будувати електронну демократію разом”, - наголосив Михайло Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В застосунку “Дія” українців чекає нове опитування. На цей раз воно стосується монумента “Батьківщина-мати”, розташованого у Києві.Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформаціїОскільки процес декомунізації активізувався, актуальним постало питання, що робити з частиною монумента, який вважається найвищою скульптурою в Європі. У українців питають, що робити з щитом, на якому досі видно герб СРСР.Варіантів відповіді є декілька:- Залишити, як є.- Зняти герб СРСР та залишити щит чистим. Після перемоги буде проведено конкурс та обрано, що там розмістити.- Замінити на тризуб.На цей час в опитуванні взяли участь вже практично 49 тисяч українців.“Опитування триватиме два тижні. Продовжуємо будувати електронну демократію разом”, - наголосив Михайло Федоров.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію