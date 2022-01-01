В «Дії» – нове опитування

В «Дії» – нове опитування
В застосунку “Дія” українців чекає нове опитування. На цей раз воно стосується монумента “Батьківщина-мати”, розташованого у Києві.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Оскільки процес декомунізації активізувався, актуальним постало питання, що робити з частиною монумента, який вважається найвищою скульптурою в Європі. У українців питають, що робити з щитом, на якому досі видно герб СРСР.

Варіантів відповіді є декілька:

- Залишити, як є.

- Зняти герб СРСР та залишити щит чистим. Після перемоги буде проведено конкурс та обрано, що там розмістити.

- Замінити на тризуб.

На цей час в опитуванні взяли участь вже практично 49 тисяч українців.

“Опитування триватиме два тижні. Продовжуємо будувати електронну демократію разом”, - наголосив Михайло Федоров.

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Теги: Дія, опитування, Батьківщина-мати
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