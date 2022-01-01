Росіяни завдали ракетного удару по ценру Краматорська





Про це Олександр Гончаренко.



"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби.

Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 8 квітня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вдень 7 липня атакували ракетами центральну частину Краматорська.Про це повідомляє мер Краматорська"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби.Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області . Тоді загинуло 57 мирних мешканців, які хотіли врятуватися і виїхати в безпечніші регіони.

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