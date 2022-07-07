Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку
Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку на тлі масових звільнень членів уряду. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

За останній час звільнилося близько 50 міністрів його кабінету. Джонсон призначив нових, які будуть виконувати обовʼязки до формування нового кабінету, пише LB.ua з посиланням на The Guardian.

Джонсон минулого місяця отримав вотум довіри від своєї партії і на рік був застрахований від повторного голосування за його відставку. Однак після того, як незгодні з його політикою члени уряду почали писати заяви на звільнення, питання його відставки постало гостріше.

Джонсон очолив британський уряд уперше в 2019 році. Він був одним із лідерів кампанії виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу – Брекзіт.

До очолення уряду був мером Лондона та членом парламенту. За час головування в уряді зіткнувся з кількома скандалами, зокрема через коронавірусні обмеження на початку пандемії. Також його критикували за вечірки на Даунінг-стріт, які працівники Кабінету проводили під час карантину. Саме через це було ініційовано голосування за вотум довіри.

Джонсон вже двічі за час повномасштабного вторгнення Росії відвідував Україну і є одним з лідерів допомоги українцям у боротьбі проти агресора.

Останній скандал, який спричинив хвилю звільнень міністрів, повʼязаний з призначенням на посаду застпника голови Консервативної партії Кріса Пінчера, якого в 2019 році звинувачували у сексуальних домаганнях. Джонсон говорив, ще не знав про це.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон погодився піти у відставку. Однак він хоче залишитися на своїй посаді до тих пір, поки восени не буде обраний новий лідер.

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Теги: Джонсон, Великобританія, відставка
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