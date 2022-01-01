Терор у Кремінній на Луганщині: окупанти розстрілюють людей на вулицях, – Сергій Гайдай
Сьогодні, 15:21
Війська РФ проводять терор у Кремінній на Луганщині: розстрілюють людей на вулицях.
Про це повідомив голава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Про такі факти ми дізнаємося все частіше і частіше", - зазначив начальник обласної військової адміністрації.
«Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси», - наголосив Сергій Гайдай.
Слід зазначити, що тих, хто не хоче працювати, змушують виходити шляхом погроз. Наприклад, мова про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки. Чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки.
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Про це повідомив голава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Про такі факти ми дізнаємося все частіше і частіше", - зазначив начальник обласної військової адміністрації.
«Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси», - наголосив Сергій Гайдай.
Слід зазначити, що тих, хто не хоче працювати, змушують виходити шляхом погроз. Наприклад, мова про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки. Чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки.
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