На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують понад 50 мільйонів

За втручання прокуратури на Волині у власність держави повернули особливо цінні землі вартістю понад 50 мільйонів гривень.Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.Господарський суд Волинської області задоволив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах Головного управління Держгеокадастру в області та Національної академії аграрних наук України до Копачівської сільської ради й одного з фермерських господарств про витребування у власність держави земельних ділянок загальною площею 46 га й вартістю 51 мільйон гривень.Прокурори з`ясували, що у ході проведення інвентаризації земель особливо цінні землі державного підприємства «Перше травня» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України були неправомірно віднесені до земель, не наданих у власність та користування, у подальшому незаконно передані з державної власності у комунальну, а згодом – у користування фермерського господарства.За прокурорського втручання землі, які незаконно вибули із державної власності та користування державного підприємства, повернули у власність держави.