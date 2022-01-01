На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують понад 50 мільйонів

На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують понад 50 мільйонів
За втручання прокуратури на Волині у власність держави повернули особливо цінні землі вартістю понад 50 мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Господарський суд Волинської області задоволив позов Волинської обласної прокуратури в інтересах Головного управління Держгеокадастру в області та Національної академії аграрних наук України до Копачівської сільської ради й одного з фермерських господарств про витребування у власність держави земельних ділянок загальною площею 46 га й вартістю 51 мільйон гривень.

Прокурори з`ясували, що у ході проведення інвентаризації земель особливо цінні землі державного підприємства «Перше травня» Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України були неправомірно віднесені до земель, не наданих у власність та користування, у подальшому незаконно передані з державної власності у комунальну, а згодом – у користування фермерського господарства.

За прокурорського втручання землі, які незаконно вибули із державної власності та користування державного підприємства, повернули у власність держави.





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Теги: Волинь, землі, прокуратура
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