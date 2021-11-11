У Луцьку небайдужий чоловік «здав» поліції п'яного водія
Сьогодні, 16:35
Вчора, 6 липня, у мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку заявник повідомив про чоловіка, який рухався транспортним засобом Mercedes-Benz 208 у стані сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні оперативно прибули на місце події, де очевидці вказали на 37-річного порушника.
Поліцейські також виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці події показав результат у понад 5 проміле. Перевищення допустимої норми — у 25 разів.
На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
"Дякуємо небайдужим громадянам, які повідомляють на лінію 102 про виявлені правопорушення! Ви змінюєте наше суспільство на краще", - зазначають у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні оперативно прибули на місце події, де очевидці вказали на 37-річного порушника.
Поліцейські також виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці події показав результат у понад 5 проміле. Перевищення допустимої норми — у 25 разів.
На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
"Дякуємо небайдужим громадянам, які повідомляють на лінію 102 про виявлені правопорушення! Ви змінюєте наше суспільство на краще", - зазначають у поліції.
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