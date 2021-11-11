Увірвався у будинок та задушив господаря: підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



За процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури 35-річному жителю села Кам’януха Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у незаконному проникненні до житла та умисному вбивстві (1 ст. 162 та ч. 1 ст. 115 КК України).



Слідство встановило, що майже опівночі 3 липня 2022 року раніше судимий чоловік, яким менше року тому умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі, вибив вхідні двері у хаті 63-річного односельця,



Суд обрав підозрюваному у вчиненні цього злочину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підозрюваний у вбивстві 63-річного чоловіка на Камінь-Каширщині перебуватиме під вартою.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури 35-річному жителю села Кам’януха Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у незаконному проникненні до житла та умисному вбивстві (1 ст. 162 та ч. 1 ст. 115 КК України).Слідство встановило, що майже опівночі 3 липня 2022 року раніше судимий чоловік, яким менше року тому умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі, вибив вхідні двері у хаті 63-річного односельця, увірвався у житло та задушив господаря помешкання подушкою Суд обрав підозрюваному у вчиненні цього злочину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.

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