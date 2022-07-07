Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом, – Громов
Сьогодні, 17:24
Російським військам вдалося встановити контроль над Лисичанськом.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, пише LB.ua.
“На Сіверському напрямку, маючи перевагу в силах і засобах, особливо в артилерії, противнику вдалося встановити повний контроль над населеним пунктом Лисичанськ”, – сказав він.
Окупанти продовжують ведення наступальних штурмових дій з метою вийти на адміністративний контроль Луганської області і встановити повний контроль над Луганщиною. На сьогодні запеклі бої тривають в районі населених пунктів Білогорівка та Спірне.
Нагадаємо, незмінними залишаються плани ворога щодо встановлення повного контролю над Донецькою областю, створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.
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Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, пише LB.ua.
“На Сіверському напрямку, маючи перевагу в силах і засобах, особливо в артилерії, противнику вдалося встановити повний контроль над населеним пунктом Лисичанськ”, – сказав він.
Окупанти продовжують ведення наступальних штурмових дій з метою вийти на адміністративний контроль Луганської області і встановити повний контроль над Луганщиною. На сьогодні запеклі бої тривають в районі населених пунктів Білогорівка та Спірне.
Нагадаємо, незмінними залишаються плани ворога щодо встановлення повного контролю над Донецькою областю, створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.
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