Росіяни встановили повний контроль над Лисичанськом, – Громов





Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, пише



“На Сіверському напрямку, маючи перевагу в силах і засобах, особливо в артилерії, противнику вдалося встановити повний контроль над населеним пунктом Лисичанськ”, – сказав він.



Окупанти продовжують ведення наступальних штурмових дій з метою вийти на адміністративний контроль Луганської області і встановити повний контроль над Луганщиною. На сьогодні запеклі бої тривають в районі населених пунктів Білогорівка та Спірне.



Нагадаємо, незмінними залишаються плани ворога щодо встановлення повного контролю над Донецькою областю, створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російським військам вдалося встановити контроль над Лисичанськом.Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, пише LB.ua “На Сіверському напрямку, маючи перевагу в силах і засобах, особливо в артилерії, противнику вдалося встановити повний контроль над населеним пунктом Лисичанськ”, – сказав він.Окупанти продовжують ведення наступальних штурмових дій з метою вийти на адміністративний контроль Луганської області і встановити повний контроль над Луганщиною. На сьогодні запеклі бої тривають в районі населених пунктів Білогорівка та Спірне.Нагадаємо, незмінними залишаються плани ворога щодо встановлення повного контролю над Донецькою областю, створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.

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