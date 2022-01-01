Благодійний тур на підтримку ЗСУ: Брати Гадюкіни виступлять у Луцьку

Благодійний тур на підтримку ЗСУ: Брати Гадюкіни виступлять у Луцьку
АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, підтримує ініціативу збору коштів для наших захисників. Тому фінансово долучається до організації концерту Братів Гадюкіних, виручені кошти з якого спрямують для ЗСУ.

Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Концерт відбудеться в Луцьку, в концертному залі ТЦ «Промінь» 22 липня о 19:00 год.

«Завдяки нашим Збройним Силам весь світ дізнався, що Україна – сильна країна, а наша сила в єдності. Українці всіх країн, єднаймося!» – закликає вокаліст Братів Гадюкіних Михайло Лундін.

Більшу частину коштів від продажу квитків на заходи туру, а також благодійні пожертви відвідувачів і донати зі стріму підуть для парамедиків добровольчого батальйону Госпітальєри.

Крім того, на концерті відбудеться благодійний аукціон з ексклюзивними лотами.

Брати Гадюкіни вже виступили в Чернівцях, Тернополі, Кам’янці - Подільському та Вінниці.Зібрали кошти на закупівлю авто для захисників і сучасного дрону для розвідки.

Квитки вже в продажі, можна придбати на сайті concert.ua

Також буде трансляція концерту на youtube каналі Брати Гадюкіни (Braty Gadiukiny Official).

У рамках благодійного туру ще заплановані концерти в Івано-Франківську, Тернополі, Києві, Ужгороді та Житомирі. Про дати заходів організатори планують повідомити додатково.
Благодійний тур на підтримку ЗСУ: Брати Гадюкіни виступлять у Луцьку





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Теги: Волиньгаз, Брати Гадюкіни
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