У Харкові на бойовому чергуванні загинув військовий з Волині Михайло Штик

Михайло Штик.



Про це Володимир Бакулін у фейсбуці.



"Війна забрала мого хорошого товариша, побратима і друга нашої сім'ї, справжнього патріота своєї країни - Михайла Штика. З 28 лютого він воював в лавах 2-ої роти 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії", - йдеться в повідомленні.



6 липня Михайло загинув, перебуваючи на бойовому чергуванні на прифронтовій базі батальйону УДА у Харкові.



Наголошується, що усі, хто хоче віддати шану Михайлу Штику та провести його в останню дорогу, можуть зустріти його завтра, 8 липня, о 09:00 на Цуманському пості, а також прийти о 10:30 в Кафедральний собор Святої Трійці на заупокійне богослужіння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 липня, перебуваючи на бойовому чергуванні на прифронтовій базі батальйону УДА у Харкові, загинув військовий з ВолиніПро це повідомив його товаришу фейсбуці."Війна забрала мого хорошого товариша, побратима і друга нашої сім'ї, справжнього патріота своєї країни - Михайла Штика. З 28 лютого він воював в лавах 2-ої роти 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії", - йдеться в повідомленні.6 липня Михайло загинув, перебуваючи на бойовому чергуванні на прифронтовій базі батальйону УДА у Харкові.Наголошується, що усі, хто хоче віддати шану Михайлу Штику та провести його в останню дорогу, можуть зустріти його завтра, 8 липня, о 09:00 на Цуманському пості, а також прийти о 10:30 в Кафедральний собор Святої Трійці на заупокійне богослужіння.

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