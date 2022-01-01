У Харкові на бойовому чергуванні загинув військовий з Волині Михайло Штик
Сьогодні, 18:38
6 липня, перебуваючи на бойовому чергуванні на прифронтовій базі батальйону УДА у Харкові, загинув військовий з Волині Михайло Штик.
Про це повідомив його товариш Володимир Бакулін у фейсбуці.
"Війна забрала мого хорошого товариша, побратима і друга нашої сім'ї, справжнього патріота своєї країни - Михайла Штика. З 28 лютого він воював в лавах 2-ої роти 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії", - йдеться в повідомленні.
6 липня Михайло загинув, перебуваючи на бойовому чергуванні на прифронтовій базі батальйону УДА у Харкові.
Наголошується, що усі, хто хоче віддати шану Михайлу Штику та провести його в останню дорогу, можуть зустріти його завтра, 8 липня, о 09:00 на Цуманському пості, а також прийти о 10:30 в Кафедральний собор Святої Трійці на заупокійне богослужіння.
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Про це повідомив його товариш Володимир Бакулін у фейсбуці.
"Війна забрала мого хорошого товариша, побратима і друга нашої сім'ї, справжнього патріота своєї країни - Михайла Штика. З 28 лютого він воював в лавах 2-ої роти 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії", - йдеться в повідомленні.
6 липня Михайло загинув, перебуваючи на бойовому чергуванні на прифронтовій базі батальйону УДА у Харкові.
Наголошується, що усі, хто хоче віддати шану Михайлу Штику та провести його в останню дорогу, можуть зустріти його завтра, 8 липня, о 09:00 на Цуманському пості, а також прийти о 10:30 в Кафедральний собор Святої Трійці на заупокійне богослужіння.
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