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Окупанти обстріляли Харків, є потерпілі, – Синєгубов

Окупанти обстріляли Харків, є потерпілі, – Синєгубов
Російські війська нанесли удари по одному з районів Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти нанесли удари по одному з районів Харкова. Попередньо - реактивними системами залпового вогню. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється", - йдеться в повідомленні.

Синєнубов закликав жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувати на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру.

На місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.

Фото ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна
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