У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО





Про це розповіла Ніна Бочарова.



Участь в акції взяли 22 дитини. Їм вдалось зібрати 2 850 гривень. Солодощі розмістили на столиках біля бібліотеки.



12-річна Богдана Поведа каже: тісто для печива робила мама, пряники дівчинка випікала сама. Тато писав жартівливий рекламний текст. Печиво школярка назвала "бандерівським", всередину додала родзинки та вишні.



"Сметана від корови, яку ЗСУ евакуювали з Маріуполя, масло від тієї ж корови, родзинки заздалегідь евакуйовані з Херсону, яйця з курки з нашої волинської біолабораторії", – каже Богдана Поведа.



Людмила Дирда на ярмарок принесла шоколадні кекси, які готувала з 10-річним сином Андрієм і 4-річною донькою Ангеліною. В кожен кекс родина вставила прапори України, напекли їх півсотні.



Після ярмаркування діти виготовляли листівки. Цю частину заходу присвятили Всесвітньому дню шоколаду, який відзначають 7 липня.



Зароблені гроші діти разом з бібліотекарями відносять до волонтерського центру "Ангар". Ніна Бочарова каже, що цього разу вже втретє понесуть туди допомогу на підтримку українських військових.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центральній бібліотеці для дітей міста Луцька 7 липня відбувся благодійний ярмарок "Солодкі мрії". Діти разом з батьками продавали солодощі, а половину виручених грошей віддали на потреби військових.Про це розповіла Суспільному директорка бібліотекиУчасть в акції взяли 22 дитини. Їм вдалось зібрати 2 850 гривень. Солодощі розмістили на столиках біля бібліотеки.12-річнакаже: тісто для печива робила мама, пряники дівчинка випікала сама. Тато писав жартівливий рекламний текст. Печиво школярка назвала "бандерівським", всередину додала родзинки та вишні."Сметана від корови, яку ЗСУ евакуювали з Маріуполя, масло від тієї ж корови, родзинки заздалегідь евакуйовані з Херсону, яйця з курки з нашої волинської біолабораторії", – каже Богдана Поведа.на ярмарок принесла шоколадні кекси, які готувала з 10-річним сином Андрієм і 4-річною донькою Ангеліною. В кожен кекс родина вставила прапори України, напекли їх півсотні.Після ярмаркування діти виготовляли листівки. Цю частину заходу присвятили Всесвітньому дню шоколаду, який відзначають 7 липня.Зароблені гроші діти разом з бібліотекарями відносять до волонтерського центру "Ангар". Ніна Бочарова каже, що цього разу вже втретє понесуть туди допомогу на підтримку українських військових.

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