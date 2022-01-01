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У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО

У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО
У Центральній бібліотеці для дітей міста Луцька 7 липня відбувся благодійний ярмарок "Солодкі мрії". Діти разом з батьками продавали солодощі, а половину виручених грошей віддали на потреби військових.

Про це розповіла Суспільному директорка бібліотеки Ніна Бочарова.

Участь в акції взяли 22 дитини. Їм вдалось зібрати 2 850 гривень. Солодощі розмістили на столиках біля бібліотеки.
У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО

12-річна Богдана Поведа каже: тісто для печива робила мама, пряники дівчинка випікала сама. Тато писав жартівливий рекламний текст. Печиво школярка назвала "бандерівським", всередину додала родзинки та вишні.

"Сметана від корови, яку ЗСУ евакуювали з Маріуполя, масло від тієї ж корови, родзинки заздалегідь евакуйовані з Херсону, яйця з курки з нашої волинської біолабораторії", – каже Богдана Поведа.

Людмила Дирда на ярмарок принесла шоколадні кекси, які готувала з 10-річним сином Андрієм і 4-річною донькою Ангеліною. В кожен кекс родина вставила прапори України, напекли їх півсотні.

Після ярмаркування діти виготовляли листівки. Цю частину заходу присвятили Всесвітньому дню шоколаду, який відзначають 7 липня.

Зароблені гроші діти разом з бібліотекарями відносять до волонтерського центру "Ангар". Ніна Бочарова каже, що цього разу вже втретє понесуть туди допомогу на підтримку українських військових.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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