Зеленський відреагував на відставку Джонсона

Зеленський відреагував на відставку Джонсона
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що відставка Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Великої Британії не вплине на політику Лондона щодо російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

Глава держави назвав Джонсона "справжнім другом України" і висловив упевненість, що політика Британії щодо України після його відставки найближчим часом змінюватись не буде.

Зеленський також додав, що Україна багато здобула від відносин із Джонсоном, передусім військову підтримку. Він підтвердив, що проведе телефонну розмову з британським прем’єром після його відставки.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку на тлі масових звільнень членів уряду. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

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Теги: Зеленський, Джонсон
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