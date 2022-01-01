Через Волинську митницю в'їхала майже сотня авто, які не встигли розмитнити до 1 липня





Про це розповіла Валентина Черниш.



Власники авто, які не згодні із тим, що доведеться платити повну вартість митних платежів, телефонують на урядові гарячі лінії та пишуть скарги.



"Частина людей погодилися, зрозуміли, що набув чинності новий закон і вони уже не встигли і вони вже випускають у вільний обіг свої автівки зі сплатою митних платежів. Частина людей, які стверджують, що у них немає таких коштів і що у них немає де позичити – залишаються в очікуванні", – говорить речниця.



Як розповіла харків'янка Інна, яка чекала на пільгове розмитнення шість днів, з боку Польщі досі залишаються автомобільні черги.



"Там ситуація дуже прикра. Півтора кілометра черга і дуже багато на паркінгу, на узбіччі стояло машин. Це все з польської сторони", – говорить жінка.



Ті, хто не хоче сплачувати великі митні платежі, можуть оформити автівку, на реекспорт і вивезти назад до Європи. На Волині вже є кілька таких випадків, – каже речниця волинських митників.



Також автовласники, які не можуть сплатити вартість розмитнення можуть віддати своє авто на потреби армії. Зі слів Валентини Черниш, поки що на це ніхто не зголосився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через Волинську митницю в'їхала майже сотня автомобілів, власники яких не встигли скористатися законом про пільгове оподаткування, але перетнули український кордон ще до 1-го липня.Про це розповіла Суспільному речниця Волинської митниціВласники авто, які не згодні із тим, що доведеться платити повну вартість митних платежів, телефонують на урядові гарячі лінії та пишуть скарги."Частина людей погодилися, зрозуміли, що набув чинності новий закон і вони уже не встигли і вони вже випускають у вільний обіг свої автівки зі сплатою митних платежів. Частина людей, які стверджують, що у них немає таких коштів і що у них немає де позичити – залишаються в очікуванні", – говорить речниця.Як розповіла харків'янка, яка чекала на пільгове розмитнення шість днів, з боку Польщі досі залишаються автомобільні черги."Там ситуація дуже прикра. Півтора кілометра черга і дуже багато на паркінгу, на узбіччі стояло машин. Це все з польської сторони", – говорить жінка.Ті, хто не хоче сплачувати великі митні платежі, можуть оформити автівку, на реекспорт і вивезти назад до Європи. На Волині вже є кілька таких випадків, – каже речниця волинських митників.Також автовласники, які не можуть сплатити вартість розмитнення можуть віддати своє авто на потреби армії. Зі слів Валентини Черниш, поки що на це ніхто не зголосився.

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