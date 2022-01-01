8 липня на Волині: гортаючи календар

8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, бізнесмен Олександр Свирида.

Також день народження 8 липня у колишнього заступника прокурора Волинської області Володимира Веселухи та ексдиректора Луцького залізничного вокзалу Ірини Бас.

Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Петро, Давид, Єфросинія.

Бажаємо міцного здоров’я, достатку й успіхів у всіх починаннях.

8 липня 1941 року Волинську область повністю окупували гітлерівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 7 липня
07 липень, 23:33
Через Волинську митницю в'їхала майже сотня авто, які не встигли розмитнити до 1 липня
07 липень, 22:50
Зеленський відреагував на відставку Джонсона
07 липень, 22:00
Ескіз марки «Українська мрія», який намалювала маленька волинянка, продали на аукціоні
07 липень, 21:22
Схожі новини
7 липня на Волині: гортаючи календар 7 липня на Волині: гортаючи календар
07 липень, 00:00
5 липня на Волині: гортаючи календар 5 липня на Волині: гортаючи календар
05 липень, 00:00
4 липня на Волині: гортаючи календар 4 липня на Волині: гортаючи календар
04 липень, 00:00
3 липня на Волині: гортаючи календар 3 липня на Волині: гортаючи календар
03 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 7 липня
07 липень, 23:33
 0
Через Волинську митницю в'їхала майже сотня авто, які не встигли розмитнити до 1 липня
07 липень, 22:50
 0
Зеленський відреагував на відставку Джонсона
07 липень, 22:00
 0
Ескіз марки «Українська мрія», який намалювала маленька волинянка, продали на аукціоні
07 липень, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8