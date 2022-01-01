8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, бізнесмен Олександр Свирида.
Також день народження 8 липня у колишнього заступника прокурора Волинської області Володимира Веселухи та ексдиректора Луцького залізничного вокзалу Ірини Бас.
Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Петро, Давид, Єфросинія.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку й успіхів у всіх починаннях.
8 липня 1941 року Волинську область повністю окупували гітлерівці.
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Також день народження 8 липня у колишнього заступника прокурора Волинської області Володимира Веселухи та ексдиректора Луцького залізничного вокзалу Ірини Бас.
Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Петро, Давид, Єфросинія.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку й успіхів у всіх починаннях.
8 липня 1941 року Волинську область повністю окупували гітлерівці.
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