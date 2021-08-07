Скільки вчителів виїхало з України від початку війни





Про це повідомив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко в ефірі Громадського радіо, пише



«Наразі за кордоном перебуває 24 тисячі українських вчителів та 640 тисяч учнів. У нас на початку війни виїхало 30 тисяч вчителів і майже 700 тисяч учнів», - каже Кононенко.



За його словами, зараз усі зайняті тим, щоб з'ясувати, яка мережа закладів, яка буде мережа класів в установі, а залежить від того, скільки учнів можуть реально прийти вчитися 1 вересня.



«Вже подано 300 тисяч заяв до першого класу. Як правило, в Україні приблизно 400 тисяч іде до першого класу. Це така досить оптимістична цифра. Не буде великого розриву між першокласниками 2021 та 2022 років. Навантаження на вчителів залежатиме від того, скільки класів буде у тій чи іншій школі», - додав Кононенко.

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