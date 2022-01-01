До кінця року Україна отримає ще 20 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів





Про це під час інтерв’ю в ефірі національного телемарафону заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає



"У нас є розуміння, що до кінця року у нас буде ще орієнтовно близько 20 млрд доларів допомоги та підтримки від наших партнерів", - зазначив прем’єр-міністр.



Він додав, що до початку конференції по відновленню України, яка відбулася у Лугано (Швейцарія), було підписано домовленості із партнерами про надання 26,7 млрд доларів, частину з яких держава вже отримала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця поточного року Україна отримає ще близько 20 мільярдів доларів допомоги та підтримки від міжнародних партнерів.Про це під час інтерв’ю в ефірі національного телемарафону заявив прем’єр-міністр України, передає УНН "У нас є розуміння, що до кінця року у нас буде ще орієнтовно близько 20 млрд доларів допомоги та підтримки від наших партнерів", - зазначив прем’єр-міністр.Він додав, що до початку конференції по відновленню України, яка відбулася у Лугано (Швейцарія), було підписано домовленості із партнерами про надання 26,7 млрд доларів, частину з яких держава вже отримала.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію