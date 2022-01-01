До кінця року Україна отримає ще 20 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів

До кінця року Україна отримає ще 20 млрд доларів допомоги від міжнародних партнерів
До кінця поточного року Україна отримає ще близько 20 мільярдів доларів допомоги та підтримки від міжнародних партнерів.

Про це під час інтерв’ю в ефірі національного телемарафону заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"У нас є розуміння, що до кінця року у нас буде ще орієнтовно близько 20 млрд доларів допомоги та підтримки від наших партнерів", - зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що до початку конференції по відновленню України, яка відбулася у Лугано (Швейцарія), було підписано домовленості із партнерами про надання 26,7 млрд доларів, частину з яких держава вже отримала.

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Теги: мільярди, Україна, Лугано, допомога
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