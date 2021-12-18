Як передозування вітаміном D може сильно нашкодити вашому здоров'ю





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Вони підкреслюють, що кількість випадків гіпервітамінозу D постійно зростає. Це й є дуже небезпечним, бо вітамін D у великих кількостях може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.



Випадок передозування вітаміном D



Випадок стосується чоловіка середнього віку, якого сімейний лікар направив до лікарні зі скаргами на періодичне блювання, нудоту, біль у животі, судоми в ногах, шум у вухах (дзвін у вухах), сухість у роті, підвищену спрагу, діарею та втрату ваги. (12,7 кілограма). Ці симптоми тривали протягом 3 місяців і почалися приблизно через 1 місяць після того, як він почав прийом вітамінних добавок за порадою лікаря-дієтолога.



Він щодня пив високі дози понад 20 безрецептурних добавок, які містили: вітамін D 50000 мг — добова потреба становить 600 мг; вітамін К2 100 мг (добова потреба 100 – 300 мкг); вітамін С, вітамін В9 (фолат) 1000 мг (добова потреба 400 мкг); вітамін B2 (рибофлавін), вітамін B6, омега-3 2000 мг двічі на день (добова потреба 200 – 500 мг), плюс кілька інших вітамінних, мінеральних, поживних і пробіотичних добавок.



Коли з’явилися симптоми, він припинив прийом щоденного коктейлю, але симптоми не зникли. Результати аналізів крові, призначених його сімейним лікарем, показали, що у нього дуже високий рівень кальцію та трохи підвищений рівень магнію. А його рівень вітаміну D у 7 разів перевищував норму.



Аналізи також показали, що його нирки майже не працюють (гостра ниркова травма). Результати різноманітних рентгенівських знімків і сканувань на наявність раку не підтвердились. Чоловік пробув у лікарні 8 днів та потребував дорогого та складного лікування. Через два місяці після виписки його рівень кальцію нормалізувався, але рівень вітаміну D все ще був аномально високим.



Вітамін D можна отримати без вітамінних добавок



Науковці наголошують, що цей випадок дуже показовий, бо більшості людей не потребують добавок вітаміну D. Його достатню кількість можна отримати з їжею (наприклад, гриби, жирна риба, яйця) та під впливом сонячного світла.



Симптоми передозування вітаміном D





Симптоми гіпервітамінозу D численні та різноманітні і в основному спричинені надлишком кальцію в крові. Вони включають:



- сонливість,

- сплутаність свідомості,

- апатію,

- психоз,

- депресію,

- кому,

- анорексію,

- біль у животі,

- блювоту,

- закреп,

- пептичну виразку,

- панкреатит,

- високий кров'яний тиск,

- аномальний серцевий ритм,

- аномалії нирок, включаючи ниркову недостатність.



Також повідомлялося про інші супутні ознаки, такі як кератопатія (запальне захворювання очей), скутість суглобів (артралгія) і втрата слуху або глухота, додають вони. Тому варто подумати двічі перед початком вживання вітамінних добавок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Передозування вітаміном D дуже шкідливе. Медики пояснюють наслідки на конкретному прикладі чоловіка, якому потрібна була госпіталізація через надмірне споживання вітаміну.Про це повідомляє 24 канал. Вони підкреслюють, що кількість випадків гіпервітамінозу D постійно зростає. Це й є дуже небезпечним, бо вітамін D у великих кількостях може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.Випадок стосується чоловіка середнього віку, якого сімейний лікар направив до лікарні зі скаргами на періодичне блювання, нудоту, біль у животі, судоми в ногах, шум у вухах (дзвін у вухах), сухість у роті, підвищену спрагу, діарею та втрату ваги. (12,7 кілограма). Ці симптоми тривали протягом 3 місяців і почалися приблизно через 1 місяць після того, як він почав прийом вітамінних добавок за порадою лікаря-дієтолога.Він щодня пив високі дози понад 20 безрецептурних добавок, які містили: вітамін D 50000 мг — добова потреба становить 600 мг; вітамін К2 100 мг (добова потреба 100 – 300 мкг); вітамін С, вітамін В9 (фолат) 1000 мг (добова потреба 400 мкг); вітамін B2 (рибофлавін), вітамін B6, омега-3 2000 мг двічі на день (добова потреба 200 – 500 мг), плюс кілька інших вітамінних, мінеральних, поживних і пробіотичних добавок.Коли з’явилися симптоми, він припинив прийом щоденного коктейлю, але симптоми не зникли. Результати аналізів крові, призначених його сімейним лікарем, показали, що у нього дуже високий рівень кальцію та трохи підвищений рівень магнію. А його рівень вітаміну D у 7 разів перевищував норму.Аналізи також показали, що його нирки майже не працюють (гостра ниркова травма). Результати різноманітних рентгенівських знімків і сканувань на наявність раку не підтвердились. Чоловік пробув у лікарні 8 днів та потребував дорогого та складного лікування. Через два місяці після виписки його рівень кальцію нормалізувався, але рівень вітаміну D все ще був аномально високим.Науковці наголошують, що цей випадок дуже показовий, бо більшості людей не потребують добавок вітаміну D. Його достатню кількість можна отримати з їжею (наприклад, гриби, жирна риба, яйця) та під впливом сонячного світла.Симптоми гіпервітамінозу D численні та різноманітні і в основному спричинені надлишком кальцію в крові. Вони включають:- сонливість,- сплутаність свідомості,- апатію,- психоз,- депресію,- кому,- анорексію,- біль у животі,- блювоту,- закреп,- пептичну виразку,- панкреатит,- високий кров'яний тиск,- аномальний серцевий ритм,- аномалії нирок, включаючи ниркову недостатність.Також повідомлялося про інші супутні ознаки, такі як кератопатія (запальне захворювання очей), скутість суглобів (артралгія) і втрата слуху або глухота, додають вони. Тому варто подумати двічі перед початком вживання вітамінних добавок.

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