В Україні вперше за тривалий час зросла кількість випадків COVID-19

В Україні вперше за тривалий час зросла кількість випадків COVID-19
В Україні фіксують зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомили "УП. Життя" у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, за минулий тиждень в Україні зареєстрували 1106 випадків COVID-19, що майже на 13% більше, ніж тижнем раніше.

До цього спостерігалось лише зменшення випадків захворювання.

"Фактично, вперше за тривалий час відбулось зростання випадків", – розповіли у відомстві.

За минулий тиждень було проведено 30 тис. тестів. Йдеться як і про швидкі тести, так і виконані методом ПЛР.

Водночас до лікарень за минулий тиждень потрапили 943 пацієнта із коронавірусною інфекцією. Якщо порівнювати із початком червня, то зараз госпіталізують менше пацієнтів із COVID-19.

"Проте така статистика свідчить про низьке охоплення тестування. Фактично, люди звертаються до лікарів лише коли мають важкий перебіг захворювання і потребують госпіталізації", – кажуть у відомстві.

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Теги: коронавірус, МОЗ
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