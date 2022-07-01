В Україні вперше за тривалий час зросла кількість випадків COVID-19





Як повідомили



До цього спостерігалось лише зменшення випадків захворювання.



"Фактично, вперше за тривалий час відбулось зростання випадків", – розповіли у відомстві.



За минулий тиждень було проведено 30 тис. тестів. Йдеться як і про швидкі тести, так і виконані методом ПЛР.



Водночас до лікарень за минулий тиждень потрапили 943 пацієнта із коронавірусною інфекцією. Якщо порівнювати із початком червня, то зараз госпіталізують менше пацієнтів із COVID-19.



"Проте така статистика свідчить про низьке охоплення тестування. Фактично, люди звертаються до лікарів лише коли мають важкий перебіг захворювання і потребують госпіталізації", – кажуть у відомстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні фіксують зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.Як повідомили "УП. Життя" у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, за минулий тиждень в Україні зареєстрували 1106 випадків COVID-19, що майже на 13% більше, ніж тижнем раніше.До цього спостерігалось лише зменшення випадків захворювання."Фактично, вперше за тривалий час відбулось зростання випадків", – розповіли у відомстві.За минулий тиждень було проведено 30 тис. тестів. Йдеться як і про швидкі тести, так і виконані методом ПЛР.Водночас до лікарень за минулий тиждень потрапили 943 пацієнта із коронавірусною інфекцією. Якщо порівнювати із початком червня, то зараз госпіталізують менше пацієнтів із COVID-19."Проте така статистика свідчить про низьке охоплення тестування. Фактично, люди звертаються до лікарів лише коли мають важкий перебіг захворювання і потребують госпіталізації", – кажуть у відомстві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію