В Україні вперше за тривалий час зросла кількість випадків COVID-19
Сьогодні, 06:00
В Україні фіксують зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.
Як повідомили "УП. Життя" у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, за минулий тиждень в Україні зареєстрували 1106 випадків COVID-19, що майже на 13% більше, ніж тижнем раніше.
До цього спостерігалось лише зменшення випадків захворювання.
"Фактично, вперше за тривалий час відбулось зростання випадків", – розповіли у відомстві.
За минулий тиждень було проведено 30 тис. тестів. Йдеться як і про швидкі тести, так і виконані методом ПЛР.
Водночас до лікарень за минулий тиждень потрапили 943 пацієнта із коронавірусною інфекцією. Якщо порівнювати із початком червня, то зараз госпіталізують менше пацієнтів із COVID-19.
"Проте така статистика свідчить про низьке охоплення тестування. Фактично, люди звертаються до лікарів лише коли мають важкий перебіг захворювання і потребують госпіталізації", – кажуть у відомстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили "УП. Життя" у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, за минулий тиждень в Україні зареєстрували 1106 випадків COVID-19, що майже на 13% більше, ніж тижнем раніше.
До цього спостерігалось лише зменшення випадків захворювання.
"Фактично, вперше за тривалий час відбулось зростання випадків", – розповіли у відомстві.
За минулий тиждень було проведено 30 тис. тестів. Йдеться як і про швидкі тести, так і виконані методом ПЛР.
Водночас до лікарень за минулий тиждень потрапили 943 пацієнта із коронавірусною інфекцією. Якщо порівнювати із початком червня, то зараз госпіталізують менше пацієнтів із COVID-19.
"Проте така статистика свідчить про низьке охоплення тестування. Фактично, люди звертаються до лікарів лише коли мають важкий перебіг захворювання і потребують госпіталізації", – кажуть у відомстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Уряд затвердив умови утримання військовополонених
Сьогодні, 08:20
В Україні вперше за тривалий час зросла кількість випадків COVID-19
Сьогодні, 06:00
Дослідники розповіли, яка їжа зменшує рівень холестерину
Сьогодні, 04:47
Медіа