В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за оборудки з коштами ЄС





Про це



Відомства розробляють нову норму Кримінального кодексу, попередньо – стаття 210-1 "Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу", якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами Євросоюзу.



"Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС", – зазначають у БЕБ. Наразі здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бюро економічної безпеки разом з Міністерством внутрішніх справ розробляють зміни до Кримінального кодексу, аби запровадити кримінальну відповідальність за незаконні дії з коштами Євросоюзу.Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.Відомства розробляють нову норму Кримінального кодексу, попередньо – стаття 210-1 "Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу", якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами Євросоюзу."Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС", – зазначають у БЕБ. Наразі здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.

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