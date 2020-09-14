В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за оборудки з коштами ЄС

В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за оборудки з коштами ЄС
Бюро економічної безпеки разом з Міністерством внутрішніх справ розробляють зміни до Кримінального кодексу, аби запровадити кримінальну відповідальність за незаконні дії з коштами Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Відомства розробляють нову норму Кримінального кодексу, попередньо – стаття 210-1 "Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу", якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами Євросоюзу.

"Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС", – зазначають у БЕБ. Наразі здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.

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Теги: кримінальна відповідальніссть, оборудки, кошти ЄС
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