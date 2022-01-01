Уряд затвердив умови утримання військовополонених





Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише



Внесено зміни до Порядку утримання військовополонених. Зокрема, врегульовано питання приймання та обліку військовополонених, проведення їх обшуків та оглядів, відвідування таборів і дільниць для тримання військовополонених, надання військовополоненим права на телефонні розмови за допомогою засобів IP-телефонії.



Визначено порядок забезпечення участі військовополонених у слідчих та процесуальних діях, судовому розгляді.



Як повідомлялося, на заході Україні створили табір для російських військовополонених. Полонені утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами, а також мають повний доступ до Червоного Хреста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України на засіданні вніс зміни до порядку утримання військовополонених.Про це інформує представник уряду в парламентіпише УНН. Внесено зміни до Порядку утримання військовополонених. Зокрема, врегульовано питання приймання та обліку військовополонених, проведення їх обшуків та оглядів, відвідування таборів і дільниць для тримання військовополонених, надання військовополоненим права на телефонні розмови за допомогою засобів IP-телефонії.Визначено порядок забезпечення участі військовополонених у слідчих та процесуальних діях, судовому розгляді.Як повідомлялося, на заході Україні створили табір для російських військовополонених. Полонені утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами, а також мають повний доступ до Червоного Хреста.

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