Уряд затвердив умови утримання військовополонених
Сьогодні, 08:20
Кабінет Міністрів України на засіданні вніс зміни до порядку утримання військовополонених.
Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Внесено зміни до Порядку утримання військовополонених. Зокрема, врегульовано питання приймання та обліку військовополонених, проведення їх обшуків та оглядів, відвідування таборів і дільниць для тримання військовополонених, надання військовополоненим права на телефонні розмови за допомогою засобів IP-телефонії.
Визначено порядок забезпечення участі військовополонених у слідчих та процесуальних діях, судовому розгляді.
Як повідомлялося, на заході Україні створили табір для російських військовополонених. Полонені утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами, а також мають повний доступ до Червоного Хреста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Внесено зміни до Порядку утримання військовополонених. Зокрема, врегульовано питання приймання та обліку військовополонених, проведення їх обшуків та оглядів, відвідування таборів і дільниць для тримання військовополонених, надання військовополоненим права на телефонні розмови за допомогою засобів IP-телефонії.
Визначено порядок забезпечення участі військовополонених у слідчих та процесуальних діях, судовому розгляді.
Як повідомлялося, на заході Україні створили табір для російських військовополонених. Полонені утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами, а також мають повний доступ до Червоного Хреста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
Уряд затвердив умови утримання військовополонених
Сьогодні, 08:20
Медіа