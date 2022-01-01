Уряд затвердив умови утримання військовополонених

Уряд затвердив умови утримання військовополонених
Кабінет Міністрів України на засіданні вніс зміни до порядку утримання військовополонених.

Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Внесено зміни до Порядку утримання військовополонених. Зокрема, врегульовано питання приймання та обліку військовополонених, проведення їх обшуків та оглядів, відвідування таборів і дільниць для тримання військовополонених, надання військовополоненим права на телефонні розмови за допомогою засобів IP-телефонії.

Визначено порядок забезпечення участі військовополонених у слідчих та процесуальних діях, судовому розгляді.

Як повідомлялося, на заході Україні створили табір для російських військовополонених. Полонені утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами, а також мають повний доступ до Червоного Хреста.

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