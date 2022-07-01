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Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії

Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії
Розвідка Британії повідомила, що російські війська, ймовірно, взяли паузу для поповнення своїх запасів перед подальшим наступом на Донеччині.

Про це йдеться у розвідувальному огляді британського міноборони, повідомляє "Європейська правда".

"Росія, ймовірно, концентрує техніку на лінії фронту у напрямку Сіверська, приблизно за 8 км на захід від нинішньої російської лінії фронту. Її сили, ймовірно, роблять паузу для поповнення запасів перед початком нових наступальних операцій на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Існує реальна ймовірність того, що найближчою тактичною метою Росії буде Сіверськ, пише британська розвідка. Російські сили намагаються просуватися далі до найімовірнішої оперативної цілі — міського району Слов'янська-Краматорська.

Тим часом, українські сили продовжують поступовий наступ на південно-західному херсонському напрямку, йдеться у зведенні.

Міноборони РФ щодня заявляло про територіальні "здобутки" з 24 лютого, але 6 липня, вперше за 133 дні війни, не було жодних заяв чи оцінок - це свідчить про те, що росіяни взяли "оперативну паузу", повідомив американський Інститут дослідження війни.

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Теги: Росія, Україна, війна
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