Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай





Про це Сергій Гайдай.



Тобто, їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях.



Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області.



Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.



"Але наші збройні сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька «котлів». Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат", - наголосив Сергій Гайдай.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни артилерією знищують навколишні села.Про це повідомляє голова Луганської ОВАТобто, їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях.Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області.Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною."Але наші збройні сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька «котлів». Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат", - наголосив Сергій Гайдай.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію