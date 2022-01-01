 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай

Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай
Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни артилерією знищують навколишні села.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Тобто, їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях.

Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області.

Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.

"Але наші збройні сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька «котлів». Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат", - наголосив Сергій Гайдай.
Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Сьогодні, 09:35
Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО
07 липень, 20:46
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України
Сьогодні, 10:20
Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай
Сьогодні, 10:05
Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Сьогодні, 09:35
Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Сьогодні, 09:35
Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО
07 липень, 20:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України
Сьогодні, 10:20
 0
Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай
Сьогодні, 10:05
 0
Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Сьогодні, 09:35
 0
Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
 0
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8