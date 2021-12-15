На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України
Сьогодні, 10:20
На Волині 3 тисячі доларів хабаря двоє чоловіків пропонували прикордоннику, аби виїхати з України. Співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки Волинського прикордонного загону затримали правопорушників у пункті пропуску «Устилуг».
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Один з чоловіків саме передавав гроші інспектору прикордонного контролю. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону вони пропонували військовослужбовцю 3000 доларів США.
Правоохоронці затримали правопорушників одразу ж після передачі хабаря. Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України та обрання запобіжного заходу.
Викриття хабародавців проводилося прикордонниками спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Волинській області та працівниками Волинського управління Департаменту ВБ НП України за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Один з чоловіків саме передавав гроші інспектору прикордонного контролю. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону вони пропонували військовослужбовцю 3000 доларів США.
Правоохоронці затримали правопорушників одразу ж після передачі хабаря. Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України та обрання запобіжного заходу.
Викриття хабародавців проводилося прикордонниками спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Волинській області та працівниками Волинського управління Департаменту ВБ НП України за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
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