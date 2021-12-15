На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України

На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України
На Волині 3 тисячі доларів хабаря двоє чоловіків пропонували прикордоннику, аби виїхати з України. Співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки Волинського прикордонного загону затримали правопорушників у пункті пропуску «Устилуг».

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Один з чоловіків саме передавав гроші інспектору прикордонного контролю. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону вони пропонували військовослужбовцю 3000 доларів США.

Правоохоронці затримали правопорушників одразу ж після передачі хабаря. Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігурантам кримінального провадження про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України та обрання запобіжного заходу.
На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України

Викриття хабародавців проводилося прикордонниками спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Волинській області та працівниками Волинського управління Департаменту ВБ НП України за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Устилуг, прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України
Сьогодні, 10:20
Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай
Сьогодні, 10:05
Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Сьогодні, 09:35
Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО На Волині зустріли Вифлеємський вогонь. ФОТО
15 грудень, 2021, 13:00
Волинські прикордонники отримали квадроцикли для завдань поруч з Білоруссю Волинські прикордонники отримали квадроцикли для завдань поруч з Білоруссю
16 червень, 17:37
Через «Устилуг» пропускатимуть вантажівки масою до 7,5 тонн Через «Устилуг» пропускатимуть вантажівки масою до 7,5 тонн
11 червень, 17:36
Через «Устилуг» харків`янин намагався вивезти колекцію старовинних монет до Польщі Через «Устилуг» харків`янин намагався вивезти колекцію старовинних монет до Польщі
27 травень, 09:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України
Сьогодні, 10:20
 0
Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай
Сьогодні, 10:05
 0
Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Сьогодні, 09:35
 0
Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
 0
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8