На Волині у багатоповерхівці вдруге за рік горіла квартира
Сьогодні, 11:27
8-го липня о 00:09 виникла пожежа у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Стуса у Нововолинську. Другий раз за рік горіла однокімнатна квартира на першому поверсі.
Про це пише БУГ.
Як повідомили рятувальники, загоряння виникло через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електричних приладів власником квартири.
Також 7-го липня о 20:50 на пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення, що горить гаражний кооператив Шахтарський.
Причина пожежі у гаражі – пустощі дітей з вогнем.
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Про це пише БУГ.
Як повідомили рятувальники, загоряння виникло через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електричних приладів власником квартири.
Також 7-го липня о 20:50 на пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення, що горить гаражний кооператив Шахтарський.
Причина пожежі у гаражі – пустощі дітей з вогнем.
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