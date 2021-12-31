На Волині у багатоповерхівці вдруге за рік горіла квартира

На Волині у багатоповерхівці вдруге за рік горіла квартира
8-го липня о 00:09 виникла пожежа у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Стуса у Нововолинську. Другий раз за рік горіла однокімнатна квартира на першому поверсі.

Про це пише БУГ.

Як повідомили рятувальники, загоряння виникло через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електричних приладів власником квартири.

Також 7-го липня о 20:50 на пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення, що горить гаражний кооператив Шахтарський.

Причина пожежі у гаражі – пустощі дітей з вогнем.
На Волині у багатоповерхівці вдруге за рік горіла квартира

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій-порушник намагався дати 100 злотих хабара поліцейським
Сьогодні, 11:53
«У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив», – перехоплена розмова окупанта, який розповідає про порядки в російській армії
Сьогодні, 11:40
На Волині у багатоповерхівці вдруге за рік горіла квартира
Сьогодні, 11:27
Волинянка з двома синами служить в Нацгвардії: історія родини захисників
Сьогодні, 11:12
На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
На Волині матір трьох дітей потребує фінансової допомоги після пожежі у будинку. ФОТО На Волині матір трьох дітей потребує фінансової допомоги після пожежі у будинку. ФОТО
23 січень, 08:00
На Волині горів житловий будинок. ФОТО На Волині горів житловий будинок. ФОТО
21 січень, 11:10
На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО
31 грудень, 2021, 12:35
На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО
14 грудень, 2021, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Міністри G7 влаштували бойкот Лаврову на зустрічі G20
Сьогодні, 12:15
 0
На Волині працівник СТО викрав машину і п'яний скоїв на ній ДТП
Сьогодні, 12:00
 0
На Волині водій-порушник намагався дати 100 злотих хабара поліцейським
Сьогодні, 11:53
 0
«У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив», – перехоплена розмова окупанта, який розповідає про порядки в російській армії
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині у багатоповерхівці вдруге за рік горіла квартира
Сьогодні, 11:27
 0
Медіа
відео
1/8