На Волині у багатоповерхівці вдруге за рік горіла квартира





Про це пише



Як повідомили рятувальники, загоряння виникло через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електричних приладів власником квартири.



Також 7-го липня о 20:50 на пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення, що горить гаражний кооператив Шахтарський.



Причина пожежі у гаражі – пустощі дітей з вогнем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8-го липня о 00:09 виникла пожежа у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Стуса у Нововолинську. Другий раз за рік горіла однокімнатна квартира на першому поверсі.Про це пише БУГ Як повідомили рятувальники, загоряння виникло через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електричних приладів власником квартири.Також 7-го липня о 20:50 на пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення, що горить гаражний кооператив Шахтарський.Причина пожежі у гаражі – пустощі дітей з вогнем.

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