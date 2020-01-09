На Волині водій-порушник намагався дати 100 злотих хабара поліцейським

По обіді, 7 липня, у с. Переспа зупинили транспортний засіб ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час огляду автомобіля та перевірки документів поліцейські виявили, що у водія відсутній на нього страховий поліс.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Аби уникнути адміністративної відповідальності за правопорушення, водій вирішив запропонувати правоохоронцям неправомірну вигоду в сумі 100 польських злотих, які згодом надав.Поліцейські зафіксували це на нагрудну бодікамеру та викликали на місце події слідчо-оперативну групу, які цей факт задокументували та вилучили надані грошові кошти.За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України. Разом з цим, за відсутність страхового поліса поліцейські склали на водія протокол про адміністративне правопорушення ч. 1 ст. 126 КУпАП.