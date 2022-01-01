«У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив», – перехоплена розмова окупанта, який розповідає про порядки в російській армії





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Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку: «У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив «я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку».



Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете».



Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив» - рашист розповідає про порядки в окупаційній армії.Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в окупаційній армії, розповідає дружині про наслідки їхнього вчинку: «У нас тут «самострільник» ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив «я суіцидник, перебуваю на психіатричному обліку».Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали, а, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете».Дружина розповідає, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

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