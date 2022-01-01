На Волині працівник СТО викрав машину і п'яний скоїв на ній ДТП

На Волині працівник СТО викрав машину і п'яний скоїв на ній ДТП
Наприкінці червня 47-річний житель Рівненської області залишив свій автомобіль Mercedes-Benz на СТО у селі Зимне. Нині транспортний засіб в автомайстерні відсутній. Дозволу на право користування автівкою заявник нікому не надавав.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Із цим питанням він звернувся до поліції Володимира 7 липня.

Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний житель обласного центру, працівник вказаного СТО.

Зловмисника поліцейські затримали за кермом краденої машини у стані алкогольного сп’яніння. Втікаючи від правоохоронців він скоїв ДТП без потерпілих.

На правопорушника склали низку адміністративних матеріалів за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння), ст. 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 122 ч. 4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім цього, за незаконне заволодіння транспортним засобом волинянину загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування, розпочате, за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України, триває.


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Теги: Зимне, Володимир, ДТП, СТО, викрав машину
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