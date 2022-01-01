За добу на Донеччині Росія зруйнувала 65 цивільних об'єктів: є жертви. ФОТО

За добу на Донеччині Росія зруйнувала 65 цивільних об'єктів: є жертви. ФОТО
37 обстрілів за добу скоїли окупанти по житлових кварталах Донеччини.

Про це інформують у Нацполіції.

Росіяни били по містах Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Бахмут, Залізне, Сіверськ, смт Південне, селах Катеринівка, Сокіл, Озерянівка, Георгіївка, Диліївка, Богданівка, Щербинівка, Первомайське, Покровське, Новосергіївка, Клебан-Бик, Орлівка, Желанне, Карлівка.

У постійному вогні – Авдіївка, тільки за одну добу ворог завдав по місту 10 ударів. Мішенями окупантів стали оселі громадян, лікарня, автобаза, коксохімічний завод. Є жертви серед мирного населення.

Чотирьох обстрілів зазнав Слов’янськ, який росіяни руйнують щодня.

Російські війська били авіаційними ракетами НУРС, ЗРК «С-300», «Іскандер-М», «Точка-У», а також з реактивних систем «Град», «Торнадо-С», артилерії, танків.

Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів: 45 житлових будинків, з них 19 багатоквартирні, дитячий садок, амбулаторія, АКХЗ, залізниця, стадіон, готель, котельня, високовольтна лінія.

Поліція фіксує кожен злочин.
За добу на Донеччині Росія зруйнувала 65 цивільних об'єктів: є жертви. ФОТО
За добу на Донеччині Росія зруйнувала 65 цивільних об'єктів: є жертви. ФОТО
За добу на Донеччині Росія зруйнувала 65 цивільних об'єктів: є жертви. ФОТО
За добу на Донеччині Росія зруйнувала 65 цивільних об'єктів: є жертви. ФОТО

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Теги: Донеччина обстріли, Нацполіція
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