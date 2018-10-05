«Укрзалізниця» змінила логотип на честь Бориса Джонсона

Бориса Джонсона, який йде з посади.



Про це у п'ятницю, 8 липня, повідомив



«Дякуємо за підтримку України, української армії та залізничників!



Для нас завжди буде почесно бачити на борту Бориса Джонсона», - йдеться у повідомленні компанії в телеграмі.



Оновлення логотипа компанії оцінили і користувачі соцмереж. Так, у фейсбуці новий логотип УЗ за 12 годин зібрав понад дві тисячі лайків та безліч схвальних коментарів.



Глава британського уряду

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська залізнична компанія прикрасила свій логотип у соцмережах «шапкою» розпатланої світлої шевелюри на честь прем'єр-міністра Великої Британії, який йде з посади.Про це у п'ятницю, 8 липня, повідомив «Кореспондент». «Дякуємо за підтримку України, української армії та залізничників!Для нас завжди буде почесно бачити на борту Бориса Джонсона», - йдеться у повідомленні компанії в телеграмі.Оновлення логотипа компанії оцінили і користувачі соцмереж. Так, у фейсбуці новий логотип УЗ за 12 годин зібрав понад дві тисячі лайків та безліч схвальних коментарів.Глава британського уряду Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії та посади прем'єр-міністра.

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