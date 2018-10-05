«Укрзалізниця» змінила логотип на честь Бориса Джонсона

«Укрзалізниця» змінила логотип на честь Бориса Джонсона
Українська залізнична компанія прикрасила свій логотип у соцмережах «шапкою» розпатланої світлої шевелюри на честь прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який йде з посади.

Про це у п'ятницю, 8 липня, повідомив «Кореспондент».

«Дякуємо за підтримку України, української армії та залізничників!

Для нас завжди буде почесно бачити на борту Бориса Джонсона», - йдеться у повідомленні компанії в телеграмі.

Оновлення логотипа компанії оцінили і користувачі соцмереж. Так, у фейсбуці новий логотип УЗ за 12 годин зібрав понад дві тисячі лайків та безліч схвальних коментарів.

Глава британського уряду Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії та посади прем'єр-міністра.

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Теги: Укрзалізниця, логотип, Борис Джонсон
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