Оптимізували рух через «Ягодин»: черги значно зменшилися

Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» вже пропрацював 10 діб у новому режимі і заходи з оптимізації руху дали суттєвий результат.Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Завдяки виконанню міждержавних домовленостей щодо прискорення пропуску вантажних транспортних засобів через українсько-польський кордон, вдалося значно покращити ситуацію на під’їзних шляхах та підвищити пропускну спроможність пункту пропуску.Зазначимо, що ще тиждень тому у черзі на виїзд з України перед пунктом пропуску «Ягодин» знаходилося до півтори тисячі автомобілів, сьогодні ж на перетин кордону очікує менше сотні вантажівок. Якщо раніше час очікування водіїв вантажівок у чергах міг складати до тижня, то зараз він скоротився до кількох годин.Так, з 27 червня в «Ягодині» оформлення вантажівок з повною масою понад 7,5 тонн здійснюється по 21 смузі руху. Раніше їх було 14. По дві смуги додатково залучили, на обох напрямках, для оформлення порожніх автомобілів. Також по окремій смузі прямують бензовози. У середньому за добу прикордонники оформляють 1200 транспортних засобів.За минулий тиждень через українсько-польський кордон проїхало майже 9 тисяч вантажних автомобілів, що на 20 % більше у порівнянні з попереднім тижнем.Водночас у пункті пропуску «Ягодин» продовжується оформлення рейсових автобусів, оскільки роботи з облаштування терміналу для руху пасажирських автобусів у пункті пропуску «Краківець», що на Львівщині, ще тривають.Решта транспортних засобів перенаправляються в інші пункти пропуску.Окрім цього, впродовж місяця заплановано перенесення ветеринарного контролю з пункту пропуску «Дорогуськ» вглиб території Польщі. За попередніми прогнозами, це повинно відчутно вплинути на ритмічність пропускних операцій та звести до мінімуму час очікування водіями на перетинання кордону.