Тренера на Волині підозрюють у сексуальному насильстві та зґвалтуваннях неповнолітніх спортсменок. ФОТО

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури тренеру однієї зі спортивних шкіл на Волині повідомили про підозру у насильницькому задоволенні статевої пристрасті, розбещенні неповнолітніх, сексуальному насильстві та зґвалтуваннях спортсменок (ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 152 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, тренер упродовж тривалого часу – з 2012 по 2021 рік – вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності своїх вихованок, достовірно знаючи, що вони є неповнолітніми.Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили в його кабінеті предмети, що свідчать про ці дії. Їх направили на дослідження.Наразі відомо про п’ятьох потерпілих, які на момент вчинення вказаних злочинів не досягнули повноліття: вони написали до поліції відповідні заяви.Слідчі Луцького районного управління поліції продовжують відбирати покази і встановлюють усі деталі злочинних дій особи.За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.стало відомо з власних джерел, що йдеться про