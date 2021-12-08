Тренера на Волині підозрюють у сексуальному насильстві та зґвалтуваннях неповнолітніх спортсменок. ФОТО

Тренера на Волині підозрюють у сексуальному насильстві та зґвалтуваннях неповнолітніх спортсменок. ФОТО
За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури тренеру однієї зі спортивних шкіл на Волині повідомили про підозру у насильницькому задоволенні статевої пристрасті, розбещенні неповнолітніх, сексуальному насильстві та зґвалтуваннях спортсменок (ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 152 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, тренер упродовж тривалого часу – з 2012 по 2021 рік – вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності своїх вихованок, достовірно знаючи, що вони є неповнолітніми.

Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили в його кабінеті предмети, що свідчать про ці дії. Їх направили на дослідження.
Тренера на Волині підозрюють у сексуальному насильстві та зґвалтуваннях неповнолітніх спортсменок. ФОТО

Наразі відомо про п’ятьох потерпілих, які на момент вчинення вказаних злочинів не досягнули повноліття: вони написали до поліції відповідні заяви.

Слідчі Луцького районного управління поліції продовжують відбирати покази і встановлюють усі деталі злочинних дій особи.

За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел, що йдеться про Богуслава Галицького.


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Теги: Волинь, тренер, насильство
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