У Маріуполі не буде води

У Маріуполі не буде води
Окупаційна "влада" Маріуполя визнала, що відновлення водопостачання в Лівобережному районі не можливе. Оскільки водовід знищений російськими ракетами.

Про це повідомляє радника мера міста Петро Андрющенко.

"Відновлення водопостачання в Лівобережному районі Маріуполя неможливе через "знешкодження" водовода російськими бомбами. Це ж стосується значної частини Центрального і Приморського району. Воронка від ФАБ-1000 в центрі міста наочно демонструє чому", - зазначив він.

За словами Андрющенка, більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових вимагає часу, якого в окупантів немає.

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Теги: Маріуполь, водопостачання
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