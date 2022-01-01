У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Михайлом Штиком
Сьогодні, 15:22
8 липня Луцьк провів у останню путь загиблого у війні Героя Михайла Штика.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні міська громада вшанувала ще одного військовослужбовця, який загинув у війні з Росією. Михайло Штик, 1967 року народження, був бійцем 2-ї роти 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії. Він загинув 6 липня під час ворожого обстрілу прифронтової бази батальйону у Харкові.
До молитви за упокій душі спочилого разом із родиною, небайдужими та армійцями, доєдналися також Луцький міський голова Ігор Поліщук, секретар міської ради Юрій Безпятко.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять та слава Герою!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні міська громада вшанувала ще одного військовослужбовця, який загинув у війні з Росією. Михайло Штик, 1967 року народження, був бійцем 2-ї роти 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії. Він загинув 6 липня під час ворожого обстрілу прифронтової бази батальйону у Харкові.
До молитви за упокій душі спочилого разом із родиною, небайдужими та армійцями, доєдналися також Луцький міський голова Ігор Поліщук, секретар міської ради Юрій Безпятко.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять та слава Герою!
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