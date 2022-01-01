У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Михайлом Штиком

8 липня Луцьк провів у останню путь загиблого у війні ГерояПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні міська громада вшанувала ще одного військовослужбовця, який загинув у війні з Росією. Михайло Штик, 1967 року народження, був бійцем 2-ї роти 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії. Він загинув 6 липня під час ворожого обстрілу прифронтової бази батальйону у Харкові.До молитви за упокій душі спочилого разом із родиною, небайдужими та армійцями, доєдналися також Луцький міський голова, секретар міської радиЩирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять та слава Герою!