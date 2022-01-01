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У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Михайлом Штиком

У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Михайлом Штиком
8 липня Луцьк провів у останню путь загиблого у війні Героя Михайла Штика.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні міська громада вшанувала ще одного військовослужбовця, який загинув у війні з Росією. Михайло Штик, 1967 року народження, був бійцем 2-ї роти 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії. Він загинув 6 липня під час ворожого обстрілу прифронтової бази батальйону у Харкові.

До молитви за упокій душі спочилого разом із родиною, небайдужими та армійцями, доєдналися також Луцький міський голова Ігор Поліщук, секретар міської ради Юрій Безпятко.
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Михайлом Штиком

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять та слава Герою!
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Михайлом Штиком
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Михайлом Штиком

У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Михайлом Штиком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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