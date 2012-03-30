НСЖУ робить зріз економічного стану українських ЗМІ





Економічна незалежність медіа стала ще однією мішенню для ворога, якому незнайоме таке поняття, як свобода слова, кажуть в



Зменшення надходжень – із такою проблемою зіткнулася абсолютна більшість українських медіа. 87% говорять про втрату рекламодавців, 71% – про втрату доходів від продажу ефірного часу чи рекламних площ, 67% не отримують коштів за угодами про висвітлення діяльності з органами місцевого самоврядування. На це вказують керівники ЗМІ, які брали участь у дослідженні НСЖУ щодо стану медіа в умовах війни та економічної кризи.



У звʼязку із економією медіа змушені скорочувати контент, штат, закривати частину проєктів чи рубрик і відмовлятися від нових проєктів.



«80 – 90 відсотків, а подекуди і всі 100 відсотків українських ЗМІ зараз втратили свої доходи. Рекламного ринку як такого немає. Постає питання: що залишиться на нашому медіа ландшафті після перемоги над рашистами, яка сподіваюся, буде не за горами?» – коментує медіаексперт Сергій Охріменко.



Він зауважує, що особливо важко зараз друкованим виданням, адже там, окрім фінансування, є великі логістичні проблеми, переорієнтація ринків на закупівлю паперу, який дотепер закуповували в Росії або Білорусі.



«Сьогодні НСЖУ лобіює на національному та міжнародному рівнях програми підтримки ЗМІ. Серед напрямків, над якими працює НСЖУ, зокрема, і створення Фонду підтримки українських медіа, надходженнями до якого можуть бути донати від міжнародних організацій. Тож ми закликаємо колег долучитися до опитування, аби сформувати чіткий зріз сьогоднішнього стану та залучити більше можливостей для допомоги», – говорить очільник НСЖУ Сергій Томіленко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна спілка журналістів України проводить опитування серед керівників вітчизняних медіа, яке покликане показати глибину економічної кризи ЗМІ, спричинену війною.Економічна незалежність медіа стала ще однією мішенню для ворога, якому незнайоме таке поняття, як свобода слова, кажуть в НСЖУ. Зменшення надходжень – із такою проблемою зіткнулася абсолютна більшість українських медіа. 87% говорять про втрату рекламодавців, 71% – про втрату доходів від продажу ефірного часу чи рекламних площ, 67% не отримують коштів за угодами про висвітлення діяльності з органами місцевого самоврядування. На це вказують керівники ЗМІ, які брали участь у дослідженні НСЖУ щодо стану медіа в умовах війни та економічної кризи.У звʼязку із економією медіа змушені скорочувати контент, штат, закривати частину проєктів чи рубрик і відмовлятися від нових проєктів.«80 – 90 відсотків, а подекуди і всі 100 відсотків українських ЗМІ зараз втратили свої доходи. Рекламного ринку як такого немає. Постає питання: що залишиться на нашому медіа ландшафті після перемоги над рашистами, яка сподіваюся, буде не за горами?» – коментує медіаекспертВін зауважує, що особливо важко зараз друкованим виданням, адже там, окрім фінансування, є великі логістичні проблеми, переорієнтація ринків на закупівлю паперу, який дотепер закуповували в Росії або Білорусі.«Сьогодні НСЖУ лобіює на національному та міжнародному рівнях програми підтримки ЗМІ. Серед напрямків, над якими працює НСЖУ, зокрема, і створення Фонду підтримки українських медіа, надходженнями до якого можуть бути донати від міжнародних організацій. Тож ми закликаємо колег долучитися до опитування, аби сформувати чіткий зріз сьогоднішнього стану та залучити більше можливостей для допомоги», – говорить очільник НСЖУ Сергій Томіленко.

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