Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти

Сьогодні, 8 липня, у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки лунали навчальні постріли. Відтепер повправлятися зі зброєю може кожен охочий. І якщо звичайний тир є чи не у кожному закладі освіти, то у Лесиному виші таки здивували: тут відкрили мультимедійний вогневий комплекс.Першими оцінювали ноу-хау місцеві медійники та ректорат.Нині вчитися стріляти дійсно безпечно, хоч габаритні макети ідентичні справжній зброї. Мішень, що розміщена на екрані дошки, може рухатися і ускладнювати завдання, але у тому і родзинка.«Важливо, аби люди не боялися і вміли працювати зі зброєю. У нас можна постріляти з автомата Калашникова, пістолета Макарова, рушниці М16 тощо. Крім того, вам розкажуть про правила стрільби та техніку безпеки, покажуть, як збирати і розбирати автомат. Тут дізнаєтесь про стрільбу з укриття, вихід за рубіж та перешкоди, тобто відпрацюєте найрізноманітніші способи», - розповідає декан юридичного факультетуДо слова, таких вогневих комплексів в Україні – кілька: в Національній академії внутрішніх справ і відтепер у ВНУ.Абітурієнтка, яка вступатиме цьогоріч у ВНУ, теж завітала на відкриття лабораторії і вирішила повправлятися зі зброєю перша. Стріляти, розповідає, дуже сподобалося.«Я вважаю, що у такий час вміння влучно стріляти – швидше необхідність. Елементарні навички, як-от правильно стояти, збирати і тримати автомат не завадять і цивільним», – пояснює Марія.Хоч і стріляла майстерно, служити в армії, каже, навряд наважиться. Але зауважує: жінкам, які нині захищають країну зі зброєю в руках, безмежно вдячна.Готувались до відкриття мультимедійного тиру, ділиться Антон Демчук, понад рік, проте ідея виникла значно раніше:«П’ять років тому ми відвідали польський навчальний заклад. Тоді відбувалася підготовка з правоохоронної діяльності, а ми теж частково готуємось до ліцензування цієї спеціальності. Можливо, цього року ми встигнемо це зробити і набрати студентів. Тобто цей вогневий комплекс допоможе якісно навчати майбутніх правоохоронців».Від сьогодні усі охочі можуть постріляти безоплатно. А вже у вересні, зазначає ректор університету, у виші відкриють курси вогневої підготовки. Викладатимуть їх практичні працівники, які мають відповідний дозвіл на володіння зброєю та багаторічний досвід роботи.