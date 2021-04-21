Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти
Сьогодні, 15:36
Сьогодні, 8 липня, у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки лунали навчальні постріли. Відтепер повправлятися зі зброєю може кожен охочий. І якщо звичайний тир є чи не у кожному закладі освіти, то у Лесиному виші таки здивували: тут відкрили мультимедійний вогневий комплекс.
Першими оцінювали ноу-хау місцеві медійники та ректорат.
Нині вчитися стріляти дійсно безпечно, хоч габаритні макети ідентичні справжній зброї. Мішень, що розміщена на екрані дошки, може рухатися і ускладнювати завдання, але у тому і родзинка.
«Важливо, аби люди не боялися і вміли працювати зі зброєю. У нас можна постріляти з автомата Калашникова, пістолета Макарова, рушниці М16 тощо. Крім того, вам розкажуть про правила стрільби та техніку безпеки, покажуть, як збирати і розбирати автомат. Тут дізнаєтесь про стрільбу з укриття, вихід за рубіж та перешкоди, тобто відпрацюєте найрізноманітніші способи», - розповідає декан юридичного факультету Антон Демчук.
До слова, таких вогневих комплексів в Україні – кілька: в Національній академії внутрішніх справ і відтепер у ВНУ.
Абітурієнтка Марія Скоп, яка вступатиме цьогоріч у ВНУ, теж завітала на відкриття лабораторії і вирішила повправлятися зі зброєю перша. Стріляти, розповідає, дуже сподобалося.
«Я вважаю, що у такий час вміння влучно стріляти – швидше необхідність. Елементарні навички, як-от правильно стояти, збирати і тримати автомат не завадять і цивільним», – пояснює Марія.
Хоч і стріляла майстерно, служити в армії, каже, навряд наважиться. Але зауважує: жінкам, які нині захищають країну зі зброєю в руках, безмежно вдячна.
Готувались до відкриття мультимедійного тиру, ділиться Антон Демчук, понад рік, проте ідея виникла значно раніше:
«П’ять років тому ми відвідали польський навчальний заклад. Тоді відбувалася підготовка з правоохоронної діяльності, а ми теж частково готуємось до ліцензування цієї спеціальності. Можливо, цього року ми встигнемо це зробити і набрати студентів. Тобто цей вогневий комплекс допоможе якісно навчати майбутніх правоохоронців».
Від сьогодні усі охочі можуть постріляти безоплатно. А вже у вересні, зазначає ректор університету Анатолій Цьось, у виші відкриють курси вогневої підготовки. Викладатимуть їх практичні працівники, які мають відповідний дозвіл на володіння зброєю та багаторічний досвід роботи.
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Першими оцінювали ноу-хау місцеві медійники та ректорат.
Нині вчитися стріляти дійсно безпечно, хоч габаритні макети ідентичні справжній зброї. Мішень, що розміщена на екрані дошки, може рухатися і ускладнювати завдання, але у тому і родзинка.
«Важливо, аби люди не боялися і вміли працювати зі зброєю. У нас можна постріляти з автомата Калашникова, пістолета Макарова, рушниці М16 тощо. Крім того, вам розкажуть про правила стрільби та техніку безпеки, покажуть, як збирати і розбирати автомат. Тут дізнаєтесь про стрільбу з укриття, вихід за рубіж та перешкоди, тобто відпрацюєте найрізноманітніші способи», - розповідає декан юридичного факультету Антон Демчук.
До слова, таких вогневих комплексів в Україні – кілька: в Національній академії внутрішніх справ і відтепер у ВНУ.
Абітурієнтка Марія Скоп, яка вступатиме цьогоріч у ВНУ, теж завітала на відкриття лабораторії і вирішила повправлятися зі зброєю перша. Стріляти, розповідає, дуже сподобалося.
«Я вважаю, що у такий час вміння влучно стріляти – швидше необхідність. Елементарні навички, як-от правильно стояти, збирати і тримати автомат не завадять і цивільним», – пояснює Марія.
Хоч і стріляла майстерно, служити в армії, каже, навряд наважиться. Але зауважує: жінкам, які нині захищають країну зі зброєю в руках, безмежно вдячна.
Готувались до відкриття мультимедійного тиру, ділиться Антон Демчук, понад рік, проте ідея виникла значно раніше:
«П’ять років тому ми відвідали польський навчальний заклад. Тоді відбувалася підготовка з правоохоронної діяльності, а ми теж частково готуємось до ліцензування цієї спеціальності. Можливо, цього року ми встигнемо це зробити і набрати студентів. Тобто цей вогневий комплекс допоможе якісно навчати майбутніх правоохоронців».
Від сьогодні усі охочі можуть постріляти безоплатно. А вже у вересні, зазначає ректор університету Анатолій Цьось, у виші відкриють курси вогневої підготовки. Викладатимуть їх практичні працівники, які мають відповідний дозвіл на володіння зброєю та багаторічний досвід роботи.
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