Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти

Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти
Сьогодні, 8 липня, у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки лунали навчальні постріли. Відтепер повправлятися зі зброєю може кожен охочий. І якщо звичайний тир є чи не у кожному закладі освіти, то у Лесиному виші таки здивували: тут відкрили мультимедійний вогневий комплекс.

Першими оцінювали ноу-хау місцеві медійники та ректорат.

Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти
Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти


Нині вчитися стріляти дійсно безпечно, хоч габаритні макети ідентичні справжній зброї. Мішень, що розміщена на екрані дошки, може рухатися і ускладнювати завдання, але у тому і родзинка.



«Важливо, аби люди не боялися і вміли працювати зі зброєю. У нас можна постріляти з автомата Калашникова, пістолета Макарова, рушниці М16 тощо. Крім того, вам розкажуть про правила стрільби та техніку безпеки, покажуть, як збирати і розбирати автомат. Тут дізнаєтесь про стрільбу з укриття, вихід за рубіж та перешкоди, тобто відпрацюєте найрізноманітніші способи», - розповідає декан юридичного факультету Антон Демчук.

Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти
Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти


До слова, таких вогневих комплексів в Україні – кілька: в Національній академії внутрішніх справ і відтепер у ВНУ.

Абітурієнтка Марія Скоп, яка вступатиме цьогоріч у ВНУ, теж завітала на відкриття лабораторії і вирішила повправлятися зі зброєю перша. Стріляти, розповідає, дуже сподобалося.

«Я вважаю, що у такий час вміння влучно стріляти – швидше необхідність. Елементарні навички, як-от правильно стояти, збирати і тримати автомат не завадять і цивільним», – пояснює Марія.

Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти


Хоч і стріляла майстерно, служити в армії, каже, навряд наважиться. Але зауважує: жінкам, які нині захищають країну зі зброєю в руках, безмежно вдячна.

Готувались до відкриття мультимедійного тиру, ділиться Антон Демчук, понад рік, проте ідея виникла значно раніше:

«П’ять років тому ми відвідали польський навчальний заклад. Тоді відбувалася підготовка з правоохоронної діяльності, а ми теж частково готуємось до ліцензування цієї спеціальності. Можливо, цього року ми встигнемо це зробити і набрати студентів. Тобто цей вогневий комплекс допоможе якісно навчати майбутніх правоохоронців».

Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти


Від сьогодні усі охочі можуть постріляти безоплатно. А вже у вересні, зазначає ректор університету Анатолій Цьось, у виші відкриють курси вогневої підготовки. Викладатимуть їх практичні працівники, які мають відповідний дозвіл на володіння зброєю та багаторічний досвід роботи.

Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Анатолій Цьось, Антон Демчук, ВНУ, мультимедійний тир, вогнева підготовка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські злочини проти медіа: на Київщині відкрили фотовиставку, присвячену Максу Левіну
Сьогодні, 16:05
НСЖУ робить зріз економічного стану українських ЗМІ
Сьогодні, 15:59
Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти
Сьогодні, 15:36
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Михайлом Штиком
Сьогодні, 15:22
Російська ракета, яку запустили по Одещині, розірвалася над морем, – ОК «Південь»
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
У Луцьку хочуть створити студентський кампус У Луцьку хочуть створити студентський кампус
21 квітень, 2021, 17:20
Земля, автівка і 5 тисяч доларів «під подушкою»: чим багатий ректор ВНУ імені Лесі Українки Земля, автівка і 5 тисяч доларів «під подушкою»: чим багатий ректор ВНУ імені Лесі Українки
22 березень, 2021, 15:50
Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи Магістри Лесиного вишу протягом 5 днів отримують дипломи
10 березень, 2021, 10:20
Найбільшому вишу Волині повернули стару назву. ОФІЦІЙНО Найбільшому вишу Волині повернули стару назву. ОФІЦІЙНО
25 серпень, 2020, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни «полюють» за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ, – СБУ
Сьогодні, 16:50
 0
Понад мільйон українців боронять країну, – Резніков
Сьогодні, 16:25
 0
Російські злочини проти медіа: на Київщині відкрили фотовиставку, присвячену Максу Левіну
Сьогодні, 16:05
 0
НСЖУ робить зріз економічного стану українських ЗМІ
Сьогодні, 15:59
 0
Зі зброї – у мультимедійну дошку: у Луцьку в університеті вчитимуть стріляти
Сьогодні, 15:36
 0
Медіа
відео
1/8