Російська ракета, яку запустили по Одещині, розірвалася над морем, – ОК «Південь»





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"Близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.



Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 липня, росіяни запустили крилату ракету по Одещині.Про це повідомляють в ОК "Південь"."Близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні", - йдеться в повідомленні.

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