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Російська ракета, яку запустили по Одещині, розірвалася над морем, – ОК «Південь»

Російська ракета, яку запустили по Одещині, розірвалася над морем, – ОК «Південь»
Сьогодні, 8 липня, росіяни запустили крилату ракету по Одещині.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

"Близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.

Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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