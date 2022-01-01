Російська ракета, яку запустили по Одещині, розірвалася над морем, – ОК «Південь»
Сьогодні, 15:00
Сьогодні, 8 липня, росіяни запустили крилату ракету по Одещині.
Про це повідомляють в ОК "Південь".
"Близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.
Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють в ОК "Південь".
"Близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.
Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні", - йдеться в повідомленні.
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