Російські злочини проти медіа: на Київщині відкрили фотовиставку, присвячену Максу Левіну
Сьогодні, 16:05
У Боярці, рідному місті фотодокументаліста Макса Левіна, відкрили виставку про злочини Росії проти медіа в Україні.
Про це повідомляє пресслужба НСЖУ.
Символічно, що це відбулося 7 липня - в день народження Левіна, який загинув від рук російських окупантів у березні.
На фото - ті, завдяки кому світ знає про війну росії проти України: медійники, які загинули, були поранені, опинилися під обстрілами, в полоні або зазнали переслідувань від початку повномасштабного вторгнення, зазначають організатори проекту.
За інформацією НСЖУ, 33 журналісти загинули з 24 лютого 2022 року.
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Про це повідомляє пресслужба НСЖУ.
Символічно, що це відбулося 7 липня - в день народження Левіна, який загинув від рук російських окупантів у березні.
На фото - ті, завдяки кому світ знає про війну росії проти України: медійники, які загинули, були поранені, опинилися під обстрілами, в полоні або зазнали переслідувань від початку повномасштабного вторгнення, зазначають організатори проекту.
За інформацією НСЖУ, 33 журналісти загинули з 24 лютого 2022 року.
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