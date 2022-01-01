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Російські злочини проти медіа: на Київщині відкрили фотовиставку, присвячену Максу Левіну

Російські злочини проти медіа: на Київщині відкрили фотовиставку, присвячену Максу Левіну
У Боярці, рідному місті фотодокументаліста Макса Левіна, відкрили виставку про злочини Росії проти медіа в Україні.

Про це повідомляє пресслужба НСЖУ.

Символічно, що це відбулося 7 липня - в день народження Левіна, який загинув від рук російських окупантів у березні.

На фото - ті, завдяки кому світ знає про війну росії проти України: медійники, які загинули, були поранені, опинилися під обстрілами, в полоні або зазнали переслідувань від початку повномасштабного вторгнення, зазначають організатори проекту.

За інформацією НСЖУ, 33 журналісти загинули з 24 лютого 2022 року.

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Теги: Росія, Україна, війна
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