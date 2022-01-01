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Росіяни «полюють» за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ, – СБУ

Росіяни «полюють» за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ, – СБУ
Окупанти «полюють» за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався контрактник зс РФ, який розмовляв зі своєю дружиною.

«У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают», - каже окупант.

Він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців.

Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні: «Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так».

"Та що ж тут не зрозумілого: наші воїни – це гордість України! І кожен українець допомагає фронту, як може, і працює на перемогу", - наголошують в СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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