Росіяни «полюють» за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ, – СБУ
Сьогодні, 16:50
Окупанти «полюють» за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався контрактник зс РФ, який розмовляв зі своєю дружиною.
«У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают», - каже окупант.
Він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців.
Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні: «Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так».
"Та що ж тут не зрозумілого: наші воїни – це гордість України! І кожен українець допомагає фронту, як може, і працює на перемогу", - наголошують в СБУ.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався контрактник зс РФ, який розмовляв зі своєю дружиною.
«У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают», - каже окупант.
Він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців.
Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні: «Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так».
"Та що ж тут не зрозумілого: наші воїни – це гордість України! І кожен українець допомагає фронту, як може, і працює на перемогу", - наголошують в СБУ.
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