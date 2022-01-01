Понад мільйон українців боронять країну, – Резніков





Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков на конференції



«Мобілізовані до ЗСУ – до 700 000 осіб, прикордонники – до 60 000, Нацгвардія – до 90 000, Національна поліція – до 100 000. У нас сьогодні понад 1 млн людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони», – сказав Резніков.



Міністр оборони додав, що така чисельність збройних сил також створює можливості для бізнесу.



Крім того, приватні підприємства можуть зайняти ніші баз по відновленню озброєння НАТО, яке завозиться в Україну. Зокрема виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, патрони, порох, капсуля, гільзи тощо.



У травні Резніков заявив, що Міноборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 млн осіб, які боротимуться із російськими окупантами. Раніше Міноборони заявило, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки потрібно для доукомлектування всіх підрозділів, які захищають державу від агресії РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах. Зокрема до Збройних сил України мобілізовані 700 000 осіб.Про це сказав міністр оборони Українина конференції Forbes «Будуємо разом».«Мобілізовані до ЗСУ – до 700 000 осіб, прикордонники – до 60 000, Нацгвардія – до 90 000, Національна поліція – до 100 000. У нас сьогодні понад 1 млн людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони», – сказав Резніков.Міністр оборони додав, що така чисельність збройних сил також створює можливості для бізнесу.Крім того, приватні підприємства можуть зайняти ніші баз по відновленню озброєння НАТО, яке завозиться в Україну. Зокрема виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, патрони, порох, капсуля, гільзи тощо.У травні Резніков заявив, що Міноборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 млн осіб, які боротимуться із російськими окупантами. Раніше Міноборони заявило, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки потрібно для доукомлектування всіх підрозділів, які захищають державу від агресії РФ.

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