Інфляція в Україні перевищила 20% – НБУ





Про це пише



"Споживча інфляція в Україні пришвидшується (за вебскрепінгом до 20,1% р/р у червні з 18,0% р/р у травні)", - йдеться у повідомленні.



За даними НБУ, високі ціни на енергоносії, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктури, окупація територій залишаються основними чинниками посилення інфляційного тиску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Споживча інфляція у червні цього року в Україні прискорилася до 20,1% у річному вимірі, йдеться у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за червень 2022 року.Про це пише УНН "Споживча інфляція в Україні пришвидшується (за вебскрепінгом до 20,1% р/р у червні з 18,0% р/р у травні)", - йдеться у повідомленні.За даними НБУ, високі ціни на енергоносії, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктури, окупація територій залишаються основними чинниками посилення інфляційного тиску.

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