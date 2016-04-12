Інфляція в Україні перевищила 20% – НБУ

Інфляція в Україні перевищила 20% – НБУ
Споживча інфляція у червні цього року в Україні прискорилася до 20,1% у річному вимірі, йдеться у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за червень 2022 року.

Про це пише УНН.

"Споживча інфляція в Україні пришвидшується (за вебскрепінгом до 20,1% р/р у червні з 18,0% р/р у травні)", - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, високі ціни на енергоносії, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктури, окупація територій залишаються основними чинниками посилення інфляційного тиску.

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Теги: інфляція, НБУ
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