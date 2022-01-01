 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів

Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Українські військові знищили вже 36 900 окупантів та 1 637 ворожих танків.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 637 (+35) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,
артилерійських систем – 828 (+13) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 107 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,
спеціальної техніки – 66 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай
Сьогодні, 10:05
Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО
07 липень, 20:46
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України
Сьогодні, 10:20
Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай
Сьогодні, 10:05
Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Сьогодні, 09:35
Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай
Сьогодні, 10:05
Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО
07 липень, 20:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині двоє чоловіків пропонували прикордоннику 3 тисячі доларів хабаря за виїзд з України
Сьогодні, 10:20
 0
Росіяни знищують артилерією села, щоб вийти на адмінмежу Луганщини, – Гайдай
Сьогодні, 10:05
 0
Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Сьогодні, 09:35
 0
Росія взяла паузу поповнити запаси для наступу на Донеччині, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:21
 0
Росіяни наступають на Бахмутському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8