Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів
Сьогодні, 09:35
Українські військові знищили вже 36 900 окупантів та 1 637 ворожих танків.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 637 (+35) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,
артилерійських систем – 828 (+13) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 107 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,
спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 637 (+35) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,
артилерійських систем – 828 (+13) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 107 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,
спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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