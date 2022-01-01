Збройні сили України вже ліквідували 36 900 окупантів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:



особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 637 (+35) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,

артилерійських систем – 828 (+13) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засобів ППО – 107 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,

крилатих ракет – 155 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,

спеціальної техніки – 66 (+0) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові знищили вже 36 900 окупантів та 1 637 ворожих танків.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 637 (+35) од,бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,артилерійських систем – 828 (+13) од,РСЗВ – 247 (+0) од,засобів ППО – 107 (+0) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 187 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од,крилатих ракет – 155 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,спеціальної техніки – 66 (+0) од.Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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