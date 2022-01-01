Добрі новини від ВолиньPost за 7 липня
07 липень, 23:33
Позитивні новини треба читати, аби підтримувати бойовий дух та віру в ЗСУ. Попри увесь негатив та сумні звістки в мережі, добро з інфопростору не зникло, тож на ньому і фокусуватимемося. Зрештою світло завжди перемагає темряву!
Сьогодні, 7 липня, ми писали про таке:
У центрі Луцька оновлюють патріотичний стінопис із тризубом. ВІДЕО
На центральному проспекті Луцька вуличний художник Андрій Присяжнюк оновлює патріотичний мурал із зображенням герба, який створив у 2015 році. Зі слів лучанина, погодження на творчий вигляд фасаду п'ятиповерхового будинку автор отримав від міської ради. Частину коштів на проєкт, зі слів вуличного художника, вдалося залучити з міського бюджету, решта коштів – фінансова ініціатива посередника із Києва.
Усю роботу стріт-артист виконує самотужки. Митець має колекцію авторських зображень герба. Один тризуб не перший рік прикрашає фасад будинку, інші його ілюстрації надруковані на лімітованій серії плакатів.
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Німецькі благодійники привезли черговий гуманітарний вантаж на Волинь
До Володимира вчергове завітали благодійники з Німеччини, представники міста-партнера Цвікау. Під час зустрічі із міським головою Ігорем Пальонкою гості обговорили питання подальшої співпраці та допомоги Володимирській громаді. Мер подякував німецьким партнерам за постійну підтримку та гуманітарну допомогу, яку вони щоразу привозять для переселенців та наших захисників, зокрема за переданий автомобіль Mercedes-Benz. Цього разу привезли в Україну вантаж із консервами та оргтехнікою.
Волинські скрипальки перемогли на міжнародному конкурсі
Юні скрипальки з Волині Злата Гут та Соломія Косинець вдало виступили на міжнародному фестивалі-конкурсі "Україна і світ". Вихованці музичної школи здобули два перших місця.
Вітаємо землячок і зичимо ще більше нагород!
Росія втратила у війні з Україною вже 36 650 солдат
Традиційно добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 36 650 (+150) осіб,
– танків ‒ 1 602 (+2) од,
– бойових броньованих машин ‒ 3 797 (+8) од,
– артилерійських систем – 815 (+3) од,
– РСЗВ – 247 (+0) од,
– засобів ППО – 107 (+0) од,
– літаків – 217 (+0) од,
– гелікоптерів – 187 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3),
– крилатих ракет – 155 (+2) од,
– кораблів/катерів – 15 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 2 665 (+17) од,
– спеціальної техніки – 66 (+1).
На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують понад 50 мільйонів
За прокурорського втручання земельні ділянки загальною площею 46 га й вартістю 51 мільйон гривень, які незаконно вибули із державної власності та користування державного підприємства, повернули у власність держави.
У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ
У Центральній бібліотеці для дітей міста Луцька 7 липня відбувся благодійний ярмарок "Солодкі мрії". Діти разом з батьками продавали солодощі, а половину виручених грошей віддали на потреби військових.
Ескіз марки «Українська мрія», який намалювала маленька волинянка, продали на аукціоні
Картину 11-річної волинянки Софії Кравчук «Українська мрія», яка стала ілюстрацією нової поштової марки, продали на аукціоні за 56 тисяч гривень. Гроші витратять на допомогу дітям.
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Сьогодні, 7 липня, ми писали про таке:
У центрі Луцька оновлюють патріотичний стінопис із тризубом. ВІДЕО
На центральному проспекті Луцька вуличний художник Андрій Присяжнюк оновлює патріотичний мурал із зображенням герба, який створив у 2015 році. Зі слів лучанина, погодження на творчий вигляд фасаду п'ятиповерхового будинку автор отримав від міської ради. Частину коштів на проєкт, зі слів вуличного художника, вдалося залучити з міського бюджету, решта коштів – фінансова ініціатива посередника із Києва.
Усю роботу стріт-артист виконує самотужки. Митець має колекцію авторських зображень герба. Один тризуб не перший рік прикрашає фасад будинку, інші його ілюстрації надруковані на лімітованій серії плакатів.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Німецькі благодійники привезли черговий гуманітарний вантаж на Волинь
До Володимира вчергове завітали благодійники з Німеччини, представники міста-партнера Цвікау. Під час зустрічі із міським головою Ігорем Пальонкою гості обговорили питання подальшої співпраці та допомоги Володимирській громаді. Мер подякував німецьким партнерам за постійну підтримку та гуманітарну допомогу, яку вони щоразу привозять для переселенців та наших захисників, зокрема за переданий автомобіль Mercedes-Benz. Цього разу привезли в Україну вантаж із консервами та оргтехнікою.
Волинські скрипальки перемогли на міжнародному конкурсі
Юні скрипальки з Волині Злата Гут та Соломія Косинець вдало виступили на міжнародному фестивалі-конкурсі "Україна і світ". Вихованці музичної школи здобули два перших місця.
Вітаємо землячок і зичимо ще більше нагород!
Росія втратила у війні з Україною вже 36 650 солдат
Традиційно добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 36 650 (+150) осіб,
– танків ‒ 1 602 (+2) од,
– бойових броньованих машин ‒ 3 797 (+8) од,
– артилерійських систем – 815 (+3) од,
– РСЗВ – 247 (+0) од,
– засобів ППО – 107 (+0) од,
– літаків – 217 (+0) од,
– гелікоптерів – 187 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3),
– крилатих ракет – 155 (+2) од,
– кораблів/катерів – 15 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 2 665 (+17) од,
– спеціальної техніки – 66 (+1).
На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують понад 50 мільйонів
За прокурорського втручання земельні ділянки загальною площею 46 га й вартістю 51 мільйон гривень, які незаконно вибули із державної власності та користування державного підприємства, повернули у власність держави.
У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ
У Центральній бібліотеці для дітей міста Луцька 7 липня відбувся благодійний ярмарок "Солодкі мрії". Діти разом з батьками продавали солодощі, а половину виручених грошей віддали на потреби військових.
Ескіз марки «Українська мрія», який намалювала маленька волинянка, продали на аукціоні
Картину 11-річної волинянки Софії Кравчук «Українська мрія», яка стала ілюстрацією нової поштової марки, продали на аукціоні за 56 тисяч гривень. Гроші витратять на допомогу дітям.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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