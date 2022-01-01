Добрі новини від ВолиньPost за 7 липня

Позитивні новини треба читати, аби підтримувати бойовий дух та віру в ЗСУ. Попри увесь негатив та сумні звістки в мережі, добро з інфопростору не зникло, тож на ньому і фокусуватимемося. Зрештою світло завжди перемагає темряву!На центральному проспекті Луцька вуличний художник Андрій Присяжнюк оновлює патріотичний мурал із зображенням герба, який створив у 2015 році. Зі слів лучанина, погодження на творчий вигляд фасаду п'ятиповерхового будинку автор отримав від міської ради. Частину коштів на проєкт, зі слів вуличного художника, вдалося залучити з міського бюджету, решта коштів – фінансова ініціатива посередника із Києва.Усю роботу стріт-артист виконує самотужки. Митець має колекцію авторських зображень герба. Один тризуб не перший рік прикрашає фасад будинку, інші його ілюстрації надруковані на лімітованій серії плакатів.До Володимира вчергове завітали благодійники з Німеччини, представники міста-партнера Цвікау. Під час зустрічі із міським головоюгості обговорили питання подальшої співпраці та допомоги Володимирській громаді. Мер подякував німецьким партнерам за постійну підтримку та гуманітарну допомогу, яку вони щоразу привозять для переселенців та наших захисників, зокрема за переданий автомобіль Mercedes-Benz. Цього разу привезли в Україну вантаж із консервами та оргтехнікою.Юні скрипальки з Волинітавдало виступили на міжнародному фестивалі-конкурсі "Україна і світ". Вихованці музичної школи здобули два перших місця.Традиційно добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:– особового складу – близько 36 650 (+150) осіб,– танків ‒ 1 602 (+2) од,– бойових броньованих машин ‒ 3 797 (+8) од,– артилерійських систем – 815 (+3) од,– РСЗВ – 247 (+0) од,– засобів ППО – 107 (+0) од,– літаків – 217 (+0) од,– гелікоптерів – 187 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3),– крилатих ракет – 155 (+2) од,– кораблів/катерів – 15 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 2 665 (+17) од,– спеціальної техніки – 66 (+1).За прокурорського втручання земельні ділянки загальною площею 46 га й вартістю 51 мільйон гривень, які незаконно вибули із державної власності та користування державного підприємства, повернули у власність держави.У Центральній бібліотеці для дітей міста Луцька 7 липня відбувся благодійний ярмарок "Солодкі мрії". Діти разом з батьками продавали солодощі, а половину виручених грошей віддали на потреби військових.Картину 11-річної волинянки«Українська мрія», яка стала ілюстрацією нової поштової марки, продали на аукціоні за 56 тисяч гривень. Гроші витратять на допомогу дітям.