Ескіз марки «Українська мрія», який намалювала маленька волинянка, продали на аукціоні
Сьогодні, 21:22
Картину 11-річної волинянки Софії Кравчук «Українська мрія», яка стала ілюстрацією нової поштової марки, продали на аукціоні за 56 тисяч гривень. Гроші витратять на допомогу дітям.
Про це розповів брат художниці Геннадій Патієвич у коментарі «Укрінформу».
За його словами, роботу Софії на благодійний аукціон у Prozorro виставили 30 червня, а торги розпочалися вчора, 6 липня, о 14:00. Початкова ціна була 20 тисяч гривень.
«Продали за 56 тисяч гривень. Було три учасники. Розраховували продати дорожче, але, напевно, треба було більше уваги приділити популяризації та розкрутці самого аукціону», – зазначив Патієвич.
Гроші від продажу картини родина передасть у фонд «Я майбутнє України» Марти Левченко, який допомагає діткам у «Місті Добра» в Чернівцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів брат художниці Геннадій Патієвич у коментарі «Укрінформу».
За його словами, роботу Софії на благодійний аукціон у Prozorro виставили 30 червня, а торги розпочалися вчора, 6 липня, о 14:00. Початкова ціна була 20 тисяч гривень.
«Продали за 56 тисяч гривень. Було три учасники. Розраховували продати дорожче, але, напевно, треба було більше уваги приділити популяризації та розкрутці самого аукціону», – зазначив Патієвич.
Гроші від продажу картини родина передасть у фонд «Я майбутнє України» Марти Левченко, який допомагає діткам у «Місті Добра» в Чернівцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський відреагував на відставку Джонсона
Сьогодні, 22:00
Ескіз марки «Українська мрія», який намалювала маленька волинянка, продали на аукціоні
Сьогодні, 21:22
У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 20:46
Погода на завтра, 8 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Окупанти обстріляли Харків, є потерпілі, – Синєгубов
Сьогодні, 19:25
Медіа