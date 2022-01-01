Ескіз марки «Українська мрія», який намалювала маленька волинянка, продали на аукціоні

Ескіз марки «Українська мрія», який намалювала маленька волинянка, продали на аукціоні
Картину 11-річної волинянки Софії Кравчук «Українська мрія», яка стала ілюстрацією нової поштової марки, продали на аукціоні за 56 тисяч гривень. Гроші витратять на допомогу дітям.

Про це розповів брат художниці Геннадій Патієвич у коментарі «Укрінформу».

За його словами, роботу Софії на благодійний аукціон у Prozorro виставили 30 червня, а торги розпочалися вчора, 6 липня, о 14:00. Початкова ціна була 20 тисяч гривень.

«Продали за 56 тисяч гривень. Було три учасники. Розраховували продати дорожче, але, напевно, треба було більше уваги приділити популяризації та розкрутці самого аукціону», – зазначив Патієвич.

Гроші від продажу картини родина передасть у фонд «Я майбутнє України» Марти Левченко, який допомагає діткам у «Місті Добра» в Чернівцях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: марка, Українська мрія, аукціон, волинянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський відреагував на відставку Джонсона
Сьогодні, 22:00
Ескіз марки «Українська мрія», який намалювала маленька волинянка, продали на аукціоні
Сьогодні, 21:22
У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 20:46
Погода на завтра, 8 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Окупанти обстріляли Харків, є потерпілі, – Синєгубов
Сьогодні, 19:25
Схожі новини
На Волині за 4 дні розпродали марки «Українська мрія» На Волині за 4 дні розпродали марки «Українська мрія»
02 липень, 16:59
На Волині запустили в продаж марку «Українська мрія» На Волині запустили в продаж марку «Українська мрія»
28 червень, 14:10
«Укрпошта» днями випустить марку з малюнком дівчини з Волині: коли і як купити «Укрпошта» днями випустить марку з малюнком дівчини з Волині: коли і як купити
25 червень, 12:57
«Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: коли і де можна купити останні марки «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»: коли і де можна купити останні марки
10 червень, 07:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський відреагував на відставку Джонсона
Сьогодні, 22:00
 0
Ескіз марки «Українська мрія», який намалювала маленька волинянка, продали на аукціоні
Сьогодні, 21:22
 0
У Луцьку на ярмарку «Солодкі мрії» зібрали гроші для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 20:46
 0
Погода на завтра, 8 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Окупанти обстріляли Харків, є потерпілі, – Синєгубов
Сьогодні, 19:25
 0
Медіа
відео
1/8