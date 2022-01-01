Ескіз марки «Українська мрія», який намалювала маленька волинянка, продали на аукціоні





Про це Геннадій Патієвич у коментарі «Укрінформу».



За його словами, роботу Софії на благодійний аукціон у Prozorro виставили 30 червня, а торги розпочалися вчора, 6 липня, о 14:00. Початкова ціна була 20 тисяч гривень.



«Продали за 56 тисяч гривень. Було три учасники. Розраховували продати дорожче, але, напевно, треба було більше уваги приділити популяризації та розкрутці самого аукціону», – зазначив Патієвич.



Гроші від продажу картини родина передасть у фонд «Я майбутнє України» Марти Левченко, який допомагає діткам у «Місті Добра» в Чернівцях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Картину 11-річної волинянки Софії Кравчук «Українська мрія», яка стала ілюстрацією нової поштової марки, продали на аукціоні за 56 тисяч гривень. Гроші витратять на допомогу дітям.Про це розповів брат художниціу коментарі «Укрінформу».За його словами, роботу Софії на благодійний аукціон у Prozorro виставили 30 червня, а торги розпочалися вчора, 6 липня, о 14:00. Початкова ціна була 20 тисяч гривень.«Продали за 56 тисяч гривень. Було три учасники. Розраховували продати дорожче, але, напевно, треба було більше уваги приділити популяризації та розкрутці самого аукціону», – зазначив Патієвич.Гроші від продажу картини родина передасть у фонд «Я майбутнє України»який допомагає діткам у «Місті Добра» в Чернівцях.

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