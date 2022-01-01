Погода на завтра, 8 липня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 8 липня, у Луцьку та Волинській області
8 липня з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 14°С до 24°С.

В області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі - 10-15⁰ тепла, вдень - 20-25⁰ тепла.


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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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