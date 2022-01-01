Погода на завтра, 8 липня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря підніметься від 14°С до 24°С.



В області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.



Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі - 10-15⁰ тепла, вдень - 20-25⁰ тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 липня з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 14°С до 24°С.В області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі - 10-15⁰ тепла, вдень - 20-25⁰ тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію