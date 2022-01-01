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Росія втратила у війні з Україною вже 36 650 солдат

Росія втратила у війні з Україною вже 36 650 солдат
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – лише за минулу добу країна-агресор втратила близько 150 військових, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та 3 БПЛА.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:

– особового складу – близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1 602 (+2) од,
– бойових броньованих машин ‒ 3 797 (+8) од,
– артилерійських систем – 815 (+3) од,
– РСЗВ – 247 (+0) од,
– засобів ППО – 107 (+0) од,
– літаків – 217 (+0) од,
– гелікоптерів – 187 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3),
– крилатих ракет – 155 (+2) од,
– кораблів/катерів – 15 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 2 665 (+17) од,
– спеціальної техніки – 66 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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Теги: війна, Росія, втрати
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