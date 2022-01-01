Росія втратила у війні з Україною вже 36 650 солдат





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано,

– танків ‒ 1 602 (+2) од,

– бойових броньованих машин ‒ 3 797 (+8) од,

– артилерійських систем – 815 (+3) од,

– РСЗВ – 247 (+0) од,

– засобів ППО – 107 (+0) од,

– літаків – 217 (+0) од,

– гелікоптерів – 187 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3),

– крилатих ракет – 155 (+2) од,

– кораблів/катерів – 15 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 2 665 (+17) од,

– спеціальної техніки – 66 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – лише за минулу добу країна-агресор втратила близько 150 військових, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та 3 БПЛА.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:– особового складу – близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано,– танків ‒ 1 602 (+2) од,– бойових броньованих машин ‒ 3 797 (+8) од,– артилерійських систем – 815 (+3) од,– РСЗВ – 247 (+0) од,– засобів ППО – 107 (+0) од,– літаків – 217 (+0) од,– гелікоптерів – 187 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3),– крилатих ракет – 155 (+2) од,– кораблів/катерів – 15 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 2 665 (+17) од,– спеціальної техніки – 66 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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