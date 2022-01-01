Російські загарбники забрали життя волинянина Ростислава Прокопчука: зустрівши тіло Героя, помер батько

Ростислав Прокопчук. Його тіло жителі зустріли вчора, 6 липня. А на ранок страшна звістка – не витримало серце батька загиблого Героя Олєнченка Костянтина Миколайовича.



Про це Олександр Гаврилюк.



Воїн Ростислав Прокопчук мужньо захищав цілісність і незалежність держави з 2020 року.



У рідну домівку його привезли 6 липня. А сьогодні вранці стало відомо про смерть батька Героя.



«Висловлюю щирі співчуття Валентині Чеславівні, яка втратила і сина, і чоловіка. Вічна їм пам’ять. Прощання відбудеться о 12.00 біля хати, відспівування у храмі Святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії о 13.00», – написав голова громади.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває родині та близьким з приводу втрати чоловіків!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні із Росією загинув житель Маневиччини. Його тіло жителі зустріли вчора, 6 липня. А на ранок страшна звістка – не витримало серце батька загиблого ГерояПро це повідомляє голова Маневицької громадиВоїн Ростислав Прокопчук мужньо захищав цілісність і незалежність держави з 2020 року.У рідну домівку його привезли 6 липня. А сьогодні вранці стало відомо про смерть батька Героя.«Висловлюю щирі співчуттяяка втратила і сина, і чоловіка. Вічна їм пам’ять. Прощання відбудеться о 12.00 біля хати, відспівування у храмі Святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії о 13.00», – написав голова громади.

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