Російські загарбники забрали життя волинянина Ростислава Прокопчука: зустрівши тіло Героя, помер батько

Російські загарбники забрали життя волинянина Ростислава Прокопчука: зустрівши тіло Героя, помер батько
У війні із Росією загинув житель Маневиччини Ростислав Прокопчук. Його тіло жителі зустріли вчора, 6 липня. А на ранок страшна звістка – не витримало серце батька загиблого Героя Олєнченка Костянтина Миколайовича.

Про це повідомляє голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

Воїн Ростислав Прокопчук мужньо захищав цілісність і незалежність держави з 2020 року.

У рідну домівку його привезли 6 липня. А сьогодні вранці стало відомо про смерть батька Героя.

«Висловлюю щирі співчуття Валентині Чеславівні, яка втратила і сина, і чоловіка. Вічна їм пам’ять. Прощання відбудеться о 12.00 біля хати, відспівування у храмі Святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії о 13.00», – написав голова громади.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває родині та близьким з приводу втрати чоловіків!

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Теги: Ростислав Прокопчук, Маневиччина, загиблий, військовий
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